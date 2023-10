XXXI Premio nazionale Paolo Borsellino: tutti i premiati

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Svelati i nomi delle personalit? – tra cui magistrati, rappresentanti delle Forze dell’Ordine, avvocati, uomini di chiesa, scrittori, attori e giornalisti – a cui il prossimo 28 ottobre, nel corso della manifestazione pubblica che si terr?, a partire dalle 10, presso l’Auditorium del Parco all’Aquila, sar? conferito il Premio nazionale Paolo Borsellino –

Ad illustrarli, nel corso di una conferenza stampa che si ? tenuta nella Sala Rivera della sede municipale di Palazzo Fibbioni, il Sindaco del capoluogo abruzzese, Pierluigi Biondi, il Vice Capo vicario della Polizia di Stato e presidente del Premio, Prefetto Vittorio Rizzi, e il Prefetto Luigi Savina, gi? vice capo della Polizia e presidente uscente del Premio – aggiunge testualmente l’articolo online.

L’iniziativa, giunta quest’anno alla trentunesima edizione, ? organizzata dal Comune dell’Aquila con la collaborazione dell’associazione Societ? Civile e dell’Associazione Nazionale Magistrati, intende testimoniare ammirazione, gratitudine ed affetto a tutte quelle Personalit? che si contraddistinguono per il loro impegno sociale e civile ed offrono un’azione significativa contro ogni forma di potere mafioso e contro ogni forma d’ingiustizia e di violenza –

Nell’ambito delle manifestazioni promosse nell’ambito del Premio, inoltre, il prossimo 27 ottobre, alle ore 17:30 nella sala Rivera della sede municipale di Palazzo Fibbioni, ci sar? la presentazione del volume “LA cattura – I misteri di Matteo Messina Denaro e la mafia che cambia”. Interverranno l’autore del libro, Maurizio De Lucia, Procuratore Capo di Palermo, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il Procuratore della Repubblica per i minorenni dell’Aquila, David Mancini.

“Il premio Nazionale Paolo Borsellino ? stato conferito a persone che grazie al loro impegno nei diversi settori di competenza contribuiscono quotidianamente al contrasto della criminalit?, della violenza, dello spaccio di sostanze stupefacenti – Con il loro esempio ? bene continuare a trasmettere alle nuove generazioni i valori della legalit? e della giustizia, insieme all’amore per la propria terra che, nel caso dei giudici Falcone e Borsellino, ha significato il sacrificio della propria vita – si legge sul sito web ufficiale. Ospitare il premio all’Aquila e rilevarne il grande seguito da parte dei giovani ci inorgoglisce come cittadini e come amministratori consapevoli dell’importanza di catalizzare le energie migliori che in un prossimo futuro continueranno a battersi per un Paese migliore” cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

Questi i nomi dei premiati declinati nelle diverse categorie:

Legalit?: Maurizio De Lucia – Procuratore Capo di Palermo, per 10 anni nella Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ha condotto importanti indagini sulle infiltrazioni mafiose nella politica e nell’economia; Marzia Sabella – Procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Palermo, componente del pool di magistrati che ha coordinato la cattura di Bernardo Provenzano; Antonio Balsamo – Magistrato, Presidente della I Sezione della Corte di Assise e della Sezione Misure di Prevenzione presso il tribunale di Caltanissetta – si legge sul sito web ufficiale. ? Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione; Michele Carbone – Generale di Corpo d’Armata della Guardia di Finanza e nuovo Direttore della Direzione Investigativa Antimafia; Don Antonio Coluccia – Prete simbolo della lotta allo spaccio e alla criminalit? a Roma, da anni vive sotto scorta perch? vittima di gravi intimidazioni – precisa il comunicato. Opera nelle periferie della capitale e in modo particolare a Tor Bella Monaca considerata la piazza di spaccio pi? grande d’Europa; Don Fortunato Di Noto – Fondatore, Presidente dell’Associazione Meter, per il contrasto alla pedofilia e alla pedopornografia; Fabio Trizzino – Avvocato, legale civile della famiglia Borsellino; “Questo non ? amore” – L’iniziativa “Progetto Camper” promossa della Polizia di Stato con lo scopo di proteggere le donne vittime di violenza –

Impegno civile: Tiziana Ronzio – Presidente dell’Associazione “TorPi?Bella” per la riqualificazione strutturale e sociale del quartiere di Roma Tor Bella Monaca – viene evidenziato sul sito web.

Giornalismo: Paolo Borrometi – Giornalista, condirettore dell’Agi, Aagenzia giornalistica italiana, da anni sotto scorta per le ripetute minacce di morte – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Ambiente: Camillo Zulli – Imprenditore che si impegna per la tutela della biodiversit? come motore economico per contrastare lo spopolamento delle aree interne, favorendo l’incontro fra persone, tradizioni che si ? tradotto nel progetto “Vola Vol? Majella National Park”.

Memoria: Giuseppe Montana – “Beppe” commissario della squadra mobile di Palermo stretto collaboratore di Falcone e Borsellino ucciso a Palermo dalla mafia nel 1985. Emanuele Basile – Capitano dei Carabinieri ucciso dalla mafia a Monreale mentre insieme a Paolo Borsellino conduceva le indagini sull’omicidio del capo della squadra mobile di Palermo Boris Giuliano –

Bullismo: Mirko Cazzato – Fondatore e Presidente della associazione “Ma basta” che nasce per prevenire e contrastare “dal basso” il bullismo ed il cyberbullismo nelle scuole – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Scuola: Eugenia Canfora – Dirigente dell’Istituto Moirano di Caivano, combatte quotidianamente l’abbandono scolastico – recita il testo pubblicato online.

Spettacolo: Domenico Galasso – Attore e fondatore del teatro Orazio Costa, protagonista della fiction “Mare fuori”, interpreta il padre che cerca di salvare il figlio dalla camorra – si legge sul sito web ufficiale.

Libri: Massimo Caponnetto – Figlio del giudice Antonino, il Magistrato che fond? il Pool di Palermo e il Premio – riporta testualmente l’articolo online. Massimo, ? autore del libro “C’? stato forse un tempo” nel quale racconta suo padre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Film/Documentari: “I ragazzi delle scorte” – Una docuserie co-prodotta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza –

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it