XXXII Premio Borsellino: il 24 e il 25 giornate clou della manifestazione

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Due giornate all’insegna della legalit?, della giustizia, della lotta al bullismo e della cultura con un programma denso di iniziative per la comunit?.Sono quelle in programma i prossimi 24 e 25 ottobre, in occasione della XXXII edizione del Premio Nazionale Paolo Borsellino, organizzato dal Comune dell’Aquila con la collaborazione dell’associazione Societ? Civile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Doppio appuntamento gioved? 24: alle ore 12 nella sede municipale di Palazzo Margherita, il sindaco Pierluigi Biondi accoglier? il Comandante della Regione Carabinieri Forestali “Abruzzo e Molise”, Generale di Brigata Giampiero Costantini, che doner? alla municipalit? ‘L’Albero di Falcone’. In quell’occasione, inoltre, sar? presente anche Daniela Di Maggio, madre di Gianbattista Cutolo “Giogi?”, giovane musicista ucciso la notte del 31 agosto 2023 a Napoli, che doner? al Comune dell’Aquila la “Pianta di Giogi?”. In serata, alle ore 21, al Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini” andr? in scena lo spettacolo “Emozioni: viaggio tra le canzoni di Battisti e Mogol”. Sul palco il cantautore Gianmarco Carroccia e il paroliere e produttore discografico Giulio Rapetti, in arte Mogol, che proprio insieme a Battisti ha firmato i testi di alcuni dei pi? grandi successi della musica italiana di tutti i tempi – L’evento sar? con ingresso libero e sino ad esaurimento posti.Il 25 ottobre, a partire dalle ore 10 e sempre presso il Ridotto del Teatro Comunale, si terr? la cerimonia di premiazione del Premio Borsellino – In quell’occasione personalit? di rilievo del panorama italiano, tra cui magistrati, rappresentanti delle Forze dell’Ordine e giornalisti, verranno insigniti del riconoscimento per l’impegno profuso a difesa della legalit? e della giustizia – si legge sul sito web ufficiale. La cerimonia sar? trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Comune dell’Aquila, su Rete8 e in streaming su Radio Cerrano Web.Di seguito i nomi di coloro che verranno premiati, declinati nelle diverse categorie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Legalit?: Vittorio Pisani, Capo della Polizia e direttore generale della pubblica sicurezza; Ludovico Vaccaro, attualmente Procuratore capo di Foggia, ha dovuto fronteggiare l’ondata di violenza che ha coinvolto il territorio tra agguati mortali, bombe agli imprenditori che non pagano il pizzo e comuni sciolti per infiltrazioni mafiose; Marcello Viola, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano – riporta testualmente l’articolo online. Impegno civile: Alessandra Accardo, poliziotta, testimone della Campagna contro la violenza sulle donne – si apprende dalla nota stampa. Bullismo: Daniela Di Maggio, Madre di Giovanbattista Cutolo, conosciuto come Giogi?, il 24enne musicista ucciso a Piazza del Municipio a Napoli.Impegno sociale: Banda Rulli Friuli, una banda di inclusione, che d? a tutti e tutte l’opportunit? di sentirsi accolti e valorizzati – precisa la nota online. Una banda dove ognuno partecipa suonando strumenti inventati, costruiti e colorati insieme – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dal 2010 Banda Rulli Frulli ? un sogno che diventa realt?, un progetto pensato e ideato da Federico Alberghini all’interno della Fondazione Scuola di Musica Carlo & Guglielmo Andreoli in convenzione con il servizio NPIA di Mirandola – si apprende dal portale web ufficiale. Rurabilandia: Fattoria didattica e sociale che costruisce percorsi didattici ed educativi per bambini e ragazzi con disabilit?.Libri: Francesca Fagnani, ? una giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva italiana – si apprende dal portale web ufficiale. Divenuta nota al grande pubblico per la conduzione della trasmissione Belve, nel corso della sua carriera si ? occupata di giornalismo d’inchiesta riguardo alla mafia italiana, alla criminalit? organizzata e alle carceri minorili sia su testate giornalistiche e televisive – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Giornalismo: Giacinto Pinto, nuovo caporedattore cronaca del Tg1. Un riconoscimento alla sua carriera nel mondo del giornalismo – Giacinto ha raccontato molti dei pi? importanti casi di cronaca italiani degli ultimi anni fino alla cattura del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro; Toni Mirra, giornalista e componente del comitato scientifico del bimestrale di Libera “Lavialibera”. ? caporedattore e inviato speciale della redazione romana di Avvenire – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Fotografia: Toni Gentile, fotoreporter italiano – riporta testualmente l’articolo online. Nei primi anni della sua carriera ha raccontato con le proprie immagini l’attacco stragista della mafia contro lo Stato, fotografando le stragi di Capaci e di via D’Amelio nelle quali rimasero uccisi Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e gli uomini delle loro scorte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sua ? la straordinaria fotografia che tutti conoscono e che ? diventata un’icona della storia italiana contemporanea: l’immagine ? quella di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che parlano in confidenza – si legge sul sito web ufficiale. Ambiente: Enrico Fontana, responsabile dell’Osservatorio nazionale Ambiente e Legalit? di Legambiente, giornalista, cura dalla prima edizione del 1994 il “Rapporto Ecomafia”, dedicato al ruolo delle mafie nel pi? ampio fenomeno di aggressione criminale all’ambiente e alle proposte per la tutela penale delle risorse naturali, la salute delle persone e la buona economia – si apprende dal portale web ufficiale. Memoria: Nicola Francesco Catanese, caposcorta di Paolo Borsellino, che cambi? turno il giorno della Strage di Via D’Amelio; Dario Falvo, entr? in Polizia a 20 anni come agente ausiliario, fu parte della scorta a Giovanni Falcone – si apprende dalla nota stampa. Dopo l'attentato nel '92 ? rimasto in Polizia, trasmette ai giovani i segreti del mestiere

