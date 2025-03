XXXIII Premio Borsellino: oggi a Palazzo Margherita l’incontro sul tema “8 marzo è tutto l’anno”

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Questa mattina, presso Palazzo Margherita, l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila, Manuela Tursini, ha partecipato, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, a un incontro nell’ambito della XXXIII edizione del Premio nazionale Paolo Borsellino – aggiunge testualmente l’articolo online. L’evento ha visto la partecipazione degli studenti di diversi istituti superiori cittadini, dell’avvocato Amelide Francia, membro della Commissione Pari Opportunit? della Regione Abruzzo, e dell’avvocato Federica Benguardato, esperta di Codice Rosso – aggiunge testualmente l’articolo online. L’incontro, dal titolo “8 marzo ? tutto l’anno”, ? stato un’occasione per riflettere sul ruolo delle donne nella societ? e sulla necessit? di un impegno costante per l’uguaglianza e la tutela dei loro diritti.“Le donne sono state e continuano a essere protagoniste del cambiamento, spesso attraverso rivoluzioni silenziose ma profonde”, ha dichiarato l’Assessore Tursini – precisa la nota online. “Pensiamo alle madri costituenti e a tutte le battaglie che hanno portato all’affermazione dei diritti femminili – Come Amministrazione, il nostro impegno ? concreto: molto ? stato fatto e tanto altro continueremo a fare, con il supporto di tutti, uomini compresi.”L’evento si inserisce nel pi? ampio programma del Premio Borsellino, da sempre simbolo di legalit?, impegno civile e giustizia sociale, valori fondamentali per costruire una societ? pi? equa e rispettosa dei diritti di tutti.

