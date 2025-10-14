XXXIII Premio nazionale Paolo Borsellino: tutti i premiati

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Svelati i nomi delle personalit? di rilievo del panorama italiano, tra cui magistrati, avvocati, rappresentanti delle Forze dell’Ordine e giornalisti, ai quali nel corso della manifestazione pubblica che si terr? presso l’Aula Magna della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza dell’Aquila, il prossimo 24 ottobre dalle ore 10.00 sar? conferito il Premio Nazionale Paolo Borsellino 2025.Ad illustrarli, nel corso di una conferenza stampa, il Vice Sindaco dell’Aquila Raffaele Daniele, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori dell’Aquila David Mancini, ed il prefetto Renato Cortese, Presidente del Comitato organizzativo del Premio Borsellino e Direttore Reparti della Polizia di Stato – L’iniziativa organizzata dall’associazione Societ? civile e sostenuta dal Comune dell’Aquila, giunta quest’anno alla trentatreesima edizione, intende testimoniare ammirazione, gratitudine ed affetto a coloro che si contraddistinguono per il loro impegno sociale e civile, offrendo un’azione significativa contro ogni forma di potere mafioso e contro ogni forma d’ingiustizia e di violenza – si legge sul sito web ufficiale. Nel corso della conferenza stampa, inoltre, sono stati presentati anche i diversi appuntamenti correlati al Premio Borsellino e previsti nel capoluogo, a partire dal prossimo 15 ottobre, giorno in cui, nella Sala Conferenze di Palazzo Margherita e con inizio alle ore 10.30, si svolger? una conferenza dal titolo “I Giovani testimoni del Tempo Nuovo”, a cui parteciper? il teologo e docente Don Luigi Maria Epicoco – recita il testo pubblicato online. Intensa di appuntamenti sar? la giornata di Gioved? 23 ottobre, che prevede un primo evento alle ore 10.30 nella Sala Conferenze della sede municipale dal titolo “Sbulliziamoci”, che vedr? la partecipazione dell’informatico Giammaria De Paolis.Nel pomeriggio, presso la Libreria Colacchi e con inizio alle ore 17.00, ci sar? la presentazione del libro “Immortali” ed un incontro con l’autore, il giornalista Attilio Bolzoni, firma di riferimento per il giornalismo d’inchiesta antimafia – si legge sul sito web ufficiale. L’evento sar? moderato dalla giornalista Paola Peluso – riporta testualmente l’articolo online. Infine, sempre gioved? 23 ottobre, presso il Palazzetto dei Nobili e con inizio alle ore 21.00, andr? in scena lo spettacolo “La stanza di Agnese”, di e con Sara Bevilacqua, che in un monologo interpreter? Agnese Piraino Leto, moglie di Paolo Borsellino; un dialogo con il marito, che attraversa i diversi momenti significativi della vita del magistrato: dagli omicidi del capitano Basile e del Procuratore Chinnici alle stragi di Capaci e di Via D’Amelio – riporta testualmente l’articolo online. L’evento sar? con ingresso libero e sino ad esaurimento posti.Venerd? 24 ottobre dalle ore 10.00, presso l’Aula Magna della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, avr? luogo la Cerimonia di consegna del trentatreesimo Premio Nazionale Paolo Borsellino; ospite d’onore Manfredi Borsellino, figlio del giudice ucciso, la cui presenza alla cerimonia rappresenta non solo un omaggio alla memoria di suo padre, ma anche una viva testimonianza di quanto l’eredit? morale di Paolo Borsellino continui ad ispirare nuove generazioni.L’ultimo appuntamento inserito nell’edizione 2025 del Premio Borsellino si terr? il prossimo 25 novembre, in coincidenza con la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con una conferenza intitolata “Il coraggio delle donne”, che avr? luogo nella Sala Conferenza di Palazzo Margherita con inizio alle ore 10.30. All’incontro interverranno:Pierluigi Biondi – Sindaco dell’AquilaMarilena Rossi – Consigliera RegionaleDaniela Di Maggio – Madre di Giogi?Federica Angeli – Giornalista sotto scortaMarilena Natali – Giornalista sotto scortaAmelide Francia – Vice Presidente CPO Regione AbruzzoFederica Benguardato – Avvocato esperta di Codice Rosso“Il Premio nazionale Paolo Borsellino rappresenta un appuntamento molto atteso dalla nostra comunit? e, grazie al crescente e consolidato interesse registrato nelle edizioni precedenti, si ? ormai affermato come una delle manifestazioni pi? importanti a livello nazionale sui temi della legalit? e della giustizia” ha dichiarato il Vice Sindaco dell’Aquila, Raffaele Daniele – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “La presenza di personalit? di rilievo che, in diversi settori — dalle Forze dell’Ordine al giornalismo, dalle professioni alla sicurezza, dall’impegno civile alla cultura — si dedicano ogni giorno al contrasto della criminalit?, della violenza e dello spaccio di sostanze stupefacenti, riempie d’orgoglio non solo il nostro Ente ma l’intera cittadinanza – si legge sul sito web ufficiale. Il loro esempio concreto diventa un prezioso strumento di formazione e ispirazione per le nuove generazioni, indicando un modello di societ? civile da costruire attraverso i valori della legalit? e della pace”.Di seguito i nomi di coloro che verranno premiati il prossimo 25 ottobre, declinati nelle diverse categorie:Legalit?: Andrea De Gennaro – Comandante Generale della Guardia di Finanza, in prima linea nella lotta alla criminalit? economica e al narcotraffico;Vittorio Rizzi – attualmente Direttore Generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, con una lunga carriera nella Polizia di Stato e nell’intelligence; Fabio Ciciliano – Capo della Protezione Civile e Commissario Straordinario di Governo, distintosi per l’efficace riqualificazione del territorio ed il concreto impegno a favore della legalit?;Lamberto Giannini – Prefetto di Roma, ex Capo della Polizia di Stato; ? stato insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per il suo contributo alla sicurezza nazionale;Roberto Massucci – Questore di Roma e Dirigente Generale della Pubblica Sicurezza, con una lunga carriera dedicata alla sicurezza nazionale e alla gestione dei grandi eventi pubblici;Paolo Guido – Procuratore Capo della Repubblica a Bologna, magistrato esperto in lotta alla criminalit? organizzata, ha coordinato le indagini culminate nella cattura del boss Matteo Messina Denaro;Ilaria Cal? – Procuratore di Vercelli, magistrata che ha ottenuto in Cassazione il primo riconoscimento della mafia autoctona romana rappresentata dal clan Fasciani, un passo storico nella lotta alla criminalit? organizzata urbana;Mario Palazzi – Procuratore Capo della Repubblica a Viterbo, magistrato antimafia di lungo corso, ha coordinato indagini decisive contro la criminalit? organizzata autoctona romana, tra cui il clan Spada di Ostia;Anna Maria Frustaci – Sostituto Procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, magistrato antimafia protagonista del maxi-processo “Rinascita-Scott” contro la ‘ndrangheta locale, vive sotto scorta per il suo impegno nella giustizia – si apprende dal portale web ufficiale. Giornalismo:Attilio Bolzoni – giornalista e scrittore, ha raccontato per oltre 40 anni la mafia siciliana e la lotta allo Stato, seguendo da vicino le vicende delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio del ’92; ha realizzato inchieste coraggiose e documentari, contribuendo, attraverso l’informazione, alla diffusione di una cultura della legalit?;Gaia Tortora – Vicedirettrice del TGLa7 e conduttrice della trasmissione “Omnibus”; giornalista impegnata nella comunicazione d’inchiesta, nel 2023 ha vinto la 59^ edizione del Premio Estense con il suo libro “Testa alta, e avanti”, un romanzo memoir sulla malagiustizia, che ha segnato la vicenda di suo padre Enzo Tortora;Tonia Cartolano – Caporedattrice ed Anchor di Sky-Tg24; volto autorevole del giornalismo televisivo, ha raccontato i pi? drammatici eventi nazionali, tra cui il terremoto in Abruzzo ed il crollo del ponte Morandi, e le pi? delicate crisi internazionali.Impegno civile:AddioPizzo – Associazione antimafia, nata a Palermo nel 2004 per il consumo critico antiracket; ha promosso una vera e propria rivoluzione culturale contro il pizzo, partendo dallo slogan “Un intero popolo che paga il pizzo ? un popolo senza dignit?”;Nicol? Mannino – Presidente del Parlamento della Legalit?; figura di straordinario impegno civile, la sua missione quotidiana ? la promozione della legalit?, della solidariet? e della pace attraverso il coinvolgimento dei giovani;Daniel Sorza – fotografo milanese originario delle Filippine; i suoi scatti, che ritraggono uomini e donne in divisa durante il loro quotidiano lavoro nei luoghi pubblici, hanno trasformato un semplice scatto in un atto di riconoscenza e gratitudine verso chi serve la collettivit?.Economia:Nicola Mattoscio – Professore di Economia e Presidente della Fondazione Pescarabruzzo; economista, la sua attivit? ? incentrata sulla ricerca economica, sulla crescita territoriale e sullo sviluppo sostenibile – si apprende dalla nota stampa. Lavoro:Pierpaolo Bombardieri – Segretario Generale della UIL; il suo impegno ? indirizzato nel favorire l’inclusione sociale, le transizioni professionali e politiche di crescita responsabile, al fine di costruire un’economia pi? equa ed inclusiva – si legge sul sito web ufficiale. Cultura:Don Luigi Maria Epicoco – Sacerdote, filosofo e Docente Universitario; presbiterio dell’Arcidiocesi dell’Aquila ed editorialista de L’Osservatore Romano, ? autore di numerosi libri che ispirano una profonda riflessione spirituale – Memoria: Bruno D’Alfonso – figlio dell’Appuntato dei Carabinieri Giovanni D’Alfonso, ucciso dalle Brigate Rosse nel 1975; ? riuscito a far riesaminare il caso dell’uccisione di suo padre, che ha poi portato all’individuazione del presunto responsabile – Con coraggio, ha trasformato in impegno civile il dolore per la perdita del padre, onorandone la memoria – si apprende dal portale web ufficiale.

