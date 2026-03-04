Yak-130: operazione aerea in Iran

Nelle ultime ore, il tema del yak-130 è diventato uno dei più cercati online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. L’ultimo aggiornamento feed risale a pochi minuti fa, confermando un’operazione aerea di rilievo. Le forze aeree israeliane hanno colpito asset militari iraniani nelle città di Isfahan e Shiraz, secondo quanto dichiarato dalle IDF. Combat footage mostra bombardamenti su caccia americani vintage in Iran, con l’abbattimento di un Yak-130 iraniano da parte di un F-35, primo scontro aereo della guerra. La situazione si evolve rapidamente, con dettagli che potrebbero emergere nelle prossime ore. Per ulteriori aggiornamenti su questo avvenimento di rilevanza internazionale, si invita a cercare approfondimenti online.