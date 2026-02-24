Youth league: Inter-Betis 0-0 LIVE, Inter ai quarti

In queste ore il tema in tendenza è la youth league, con l’attesa sfida tra Inter e Real Betis che si è conclusa sullo 0-0. I nerazzurri hanno avuto la meglio con un risultato finale di 5-3, qualificandosi così per i quarti di finale. Un giocatore che si è distinto è Jamal Iddrissou, gioiello dell’Inter che sogna di emulare le gesta di Thuram. La notizia è molto ricercata online e si trova al top dei trend sui motori di ricerca. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online.