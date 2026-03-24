Zaltieri: il business dei pacchi Amazon

La notizia di Roberto Zaltieri e il suo particolare business legato ai pacchi Amazon sta facendo parlare molto in queste ore, risultando tra i trend più ricercati sui motori di ricerca.

Zaltieri ha dichiarato di acquistare i pacchi a peso e rivenderli a 4 euro al chilo senza aprirli, riuscendo a generare un fatturato straordinario, con un cliente di spicco che risulta essere ‘Il Baffo da Crema’.

Secondo l’ultimo aggiornamento disponibile, Zaltieri ha affermato di aver guadagnato quasi 10 milioni di euro in un anno con questa attività, sottolineando come il mercato abbia subito influenze negative a causa della pandemia da Covid-19.

Questa insolita pratica commerciale solleva diverse questioni, suscitando curiosità e dibattiti sulle modalità e la redditività di un simile modello di business.

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