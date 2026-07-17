Zaniolo tra Udinese e Milan: l’attesa decisione

La notizia del momento nel mondo dello sport riguarda Nicolo Zaniolo, attualmente al centro di un’interessante trattativa tra Udinese e Milan. L’Udinese avrebbe posto un ultimatum al giocatore: o si unisce al ritiro della squadra o rischia di essere escluso dalla rosa. Intanto, il Milan sembra essere molto interessato all’acquisto del giovane talento, con l’Udinese che avrebbe fissato il prezzo di cessione a 20 milioni di euro. La situazione si fa sempre più tesa, con voci di una possibile rottura imminente tra Zaniolo e l’Udinese. Resta da vedere quale sarà il futuro del giocatore e quale squadra riuscirà a garantirsi le sue prestazioni in campo.

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