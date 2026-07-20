Zanzara tigre: batterio riduce fertilità del 90%

In queste ore la zanzara tigre è al centro dell’interesse online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Un recente studio ha rivelato che l’utilizzo di un particolare batterio è in grado di ridurre la capacità riproduttiva di questi insetti del 90%. Questa scoperta potrebbe rappresentare una svolta significativa nella lotta contro la diffusione della zanzara tigre, particolarmente attiva durante i mesi estivi.

La ricerca di Enea per la sterilizzazione di massa di questi insetti, utilizzando il batterio come strumento per contrastarne la fertilità, potrebbe aprire nuove prospettive nella gestione delle infestazioni, riducendo l’impatto sulla salute pubblica e migliorando la qualità della vita nelle zone a rischio.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’argomento, è possibile approfondire online, dove sono disponibili informazioni dettagliate riguardo alle ultime scoperte e alle strategie in corso per contrastare la diffusione della zanzara tigre.