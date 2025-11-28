Zecchino d’Oro 2025, autori superstar e bambini in gara

Lo Zecchino d’Oro 2025 è pronto a riempire i pomeriggi di Rai 1 con tre giornate dedicate alle canzoni scritte per i più piccoli ma pensate per tutta la famiglia. La 68ª edizione va in onda dal 28 al 30 novembre 2025, in diretta dall’Antoniano di Bologna, con 14 brani in gara, 20 piccoli interpreti e una squadra di autori che mescola firme storiche della musica per l’infanzia e nomi amatissimi dal grande pubblico.

Date, orari e dove vedere lo Zecchino d’Oro 2025

Il festival è trasmesso su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, con questo calendario:

Venerdì 28 novembre – prima semifinale, dalle 17:05 alle 18:40 : vengono presentate le prime 7 canzoni.

Sabato 29 novembre – seconda semifinale, dalle 17:10 alle 18:40 : in gara le altre 7 canzoni.

Domenica 30 novembre – finale, dalle 17:20 alle 20:00: riascolto di tutti i 14 brani e proclamazione della canzone vincitrice.

Le puntate sono registrate all’Antoniano e affiancate da clip realizzate negli studi Rai di Saxa Rubra, disponibili su RaiPlay e sulle piattaforme dell’Antoniano anche dopo la messa in onda.

Conduttori e dietro le quinte: il ruolo di Carlo Conti

La conduzione è divisa in due fasi:

le prime due puntate (venerdì e sabato) sono affidate a Carolina Benvenga e Lorenzo Baglioni , volti già molto vicini al mondo dei bambini e dei ragazzi;

la finale di domenica è condotta da Carlo Conti, che è anche direttore artistico dello Zecchino d’Oro 2025.

Conti, diviso tra la preparazione di Sanremo e la rassegna bolognese, ha sottolineato più volte quanto questa manifestazione richieda attenzione: in gara, ha ricordato, «ci sono le canzoni, non i bambini», a ribadire lo spirito educativo e non competitivo del festival.

Sul palco, come da tradizione, i piccoli cantanti sono accompagnati dal Piccolo Coro dell’Antoniano, oggi diretto da Margherita Gamberini, insieme alla Galassia dei Cori che riunisce cori di bambini da tutta Italia.

14 canzoni, 20 bambini e tanti temi attuali

In gara ci sono 14 nuovi brani, scelti tra oltre mille proposte e prodotti dall’Antoniano, con distribuzione discografica a cura di Sony Music Italia. A interpretarli sono 20 bambini provenienti da dieci regioni italiane (Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto), alcuni in coppia o in trio sullo stesso pezzo.

Le canzoni attraversano generi diversi – pop, rock, folk, latin, dance – e affrontano argomenti molto riconoscibili per i bambini di oggi:

il rapporto con il digitale e il tempo online;

il rispetto dell’ ambiente e degli animali;

l’ identità personale e le emozioni;

i sogni , le paure e l’amicizia;

piccole grandi sfide quotidiane, raccontate con leggerezza.

L’edizione 2025 ha come filo conduttore il motto “La musica può”, a sottolineare che le canzoni possono far divertire, educare e, nel contesto dell’Antoniano, sostenere chi è più fragile attraverso i progetti solidali collegati alla rassegna.

Sangiorgi, Accorsi, Nigiotti e Agresti: gli autori “special guest”

Accanto agli autori storici dello Zecchino, spiccano alcuni nomi molto noti al pubblico: Giuliano Sangiorgi (leader dei Negramaro), Stefano Accorsi, Enrico Nigiotti e Andrea Agresti.

Tra i brani più attesi ci sono, ad esempio:

“Raffa la giraffa” , firmata da Giuliano Sangiorgi , che porta nel mondo dello Zecchino il suo stile melodico e immediato;

“Viva le api” , scritta da Stefano Accorsi , dedicata all’importanza degli insetti impollinatori e alla tutela della natura;

“Il lupo Duccio” , di Enrico Nigiotti , che gioca su rime, ritmo e immaginario fiabesco;

“Disco”, con testo di Andrea Agresti, pensata per far ballare bambini e genitori.

Carlo Conti, presentando la nuova edizione, ha rimarcato come la presenza di queste firme aiuti a tenere insieme la tradizione dello Zecchino con una scrittura musicale capace di parlare anche al pubblico adulto, senza snaturare lo sguardo dei più piccoli.

Giurie, voti e Zecchino d’Argento

Il sistema di voto è costruito su più livelli, per dare spazio sia ai bambini sia agli ospiti adulti:

in ciascuna delle prime due puntate votano una giuria di 20 bambini e una giuria di grandi , composta da ospiti e amici dell’Antoniano;

al brano più votato di ogni puntata viene assegnato lo Zecchino d’Argento ;

in finale si riparte da zero con le votazioni per decidere il vincitore dello Zecchino d’Oro 2025 ;

al voto delle due giurie si aggiungono quelli del Piccolo Coro dell’Antoniano e della Galassia dei Cori, che rappresenta decine di cori di bambini in tutta Italia.

Tra gli adulti chiamati a giudicare le canzoni nelle diverse giornate figurano volti popolari del panorama televisivo e musicale, a cui è affidato il compito di affiancare i più piccoli nella scelta del brano vincitore.

Un festival pensato per i bambini, con lo sguardo sulla solidarietà

Lo Zecchino d’Oro continua a essere molto più di una gara musicale: è il cuore delle attività dell’Antoniano, che affianca allo spettacolo televisivo una serie di iniziative solidali, tra cui la campagna “Operazione Pane”, a sostegno di mense e realtà che aiutano persone in difficoltà in Italia e all’estero.

Le clip ufficiali sono realizzate in modo inclusivo, con il coinvolgimento di una scuola integrata bilingue per sordi e udenti e la disponibilità di sottotitoli e strumenti di accessibilità durante le dirette. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire una televisione davvero aperta a tutti, in cui ogni bambino possa riconoscersi.

Per chi ama la storia dello Zecchino o vuole farla scoprire ai più piccoli, l’edizione 2025 è quindi l’occasione per ritrovare canzoni, coro e atmosfera di sempre, con in più la curiosità di ascoltare cosa hanno inventato quest’anno autori come Sangiorgi, Accorsi, Nigiotti e Agresti insieme agli specialisti della musica per l’infanzia.