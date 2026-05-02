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Zendaya: la star assente al Met Gala 2026

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In queste ore, il nome di Zendaya è al centro dell’attenzione online, posizionandosi al top dei trend sui motori di ricerca. Si è diffusa la voce che la giovane attrice potrebbe saltare il Met Gala 2026, suscitando reazioni in rete. Nonostante le speculazioni, al momento non ci sono conferme ufficiali sulla sua presenza all’evento. La decisione di Zendaya potrebbe essere legata a motivazioni personali o professionali, ma al momento tutto resta nel campo delle supposizioni.

La mancata partecipazione della star potrebbe influenzare l’atmosfera della prestigiosa serata, nota per la presenza di celebrità di spicco. Tuttavia, la scelta di Zendaya di non partecipare potrebbe essere dettata da vari fattori, che solo lei stessa potrà chiarire in futuro.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti su questa notizia molto ricercata online, è possibile approfondire su fonti attendibili sul web.

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