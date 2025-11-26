- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Novembre 26, 2025
Eventi e Cultura

Zucchero e Laura Pausini all’Adriatico di Pescara: è ufficiale

Pescara, 26 novembre 2025 – “Lo stadio Adriatico torna ad essere non solo il cuore pulsante delle manifestazioni sportive, ma anche un palcoscenico privilegiato per i grandi eventi musicali di livello internazionale. Dopo il grande successo del 2 luglio 2024, Zucchero tornerà a Pescara il 4 luglio 2026 e non finisce qui: anche Laura Pausini ha scelto la nostra città come tappa del suo World Tour, che la vedrà protagonista a Pescara il 26 giugno 2027.” Lo annuncia l’assessore allo Sport Patrizia Martelli aggiungendo che “lo stadio Adriatico sarà nuovamente la casa della sua musica.  Questo risultato – conclude l’assessore Martelli –  è la conferma concreta del lavoro che stiamo portando avanti nella riqualificazione e valorizzazione dell’impiantistica sportiva, un impegno che oggi viene riconosciuto dai più grandi artisti del panorama mondiale, i quali tornano a Pescara perché trovano un impianto efficiente e all’altezza delle loro produzioni. È un orgoglio per la città e un segnale forte della crescita culturale e infrastrutturale del nostro territorio. Da parte nostra, siamo pronti a garantire tutto il supporto necessario”.
“Siamo particolarmente entusiasti di annunciare che nel 2027 ospiteremo qui a Pescara il concerto di Laura Pausini”, dichiara l’assessore agli Eventi, Alfredo Cremonese. “Sarà un grande evento, uno show di livello internazionale, una tappa che metterà la nostra città al fianco dei più importanti palcoscenici del mondo. Un ringraziamento doveroso va agli organizzatori, che ancora una volta hanno scelto e creduto in Pescara. Questo risultato è il frutto del lavoro portato avanti in questi sei anni, durante i quali abbiamo puntato con forza sugli eventi di qualità. Una scelta che si è rivelata vincente, infatti le presenze turistiche sul territorio, dal 2019 ad oggi, sono più che raddoppiate, e i grandi eventi hanno rappresentato – e continueranno a rappresentare – un traino determinante per questo sviluppo. La presenza di un’artista come Laura Pausini – conclude Cremonese – è un volano straordinario per la città: il concerto diventerà una vetrina internazionale e contribuirà a rafforzare l’immagine di Pescara nel mondo. Siamo certi che questo appuntamento porterà benefici concreti a tutto il territorio, generando un importante ritorno per le attività locali e una bellissima promozione della nostra città”
