A1, travolti mentre soccorrono: feriti due agenti abruzzesi

Due agenti della Polizia penitenziaria abruzzese sono rimasti feriti sulla A1 mentre prestavano soccorso dopo un incidente. L’episodio è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato nel tratto autostradale compreso tra Modena e Bologna.

Secondo quanto ricostruito, cinque agenti – tre in servizio nel nucleo Traduzioni e Piantonamenti di Vasto e due colleghi di Pescara – stavano rientrando dopo un trasferimento effettuato dal carcere di Sulmona a quello di Parma. Durante il viaggio si sono fermati nell’area in cui si era verificato un tamponamento tra un furgone e un’automobile, scendendo dal mezzo di servizio per prestare aiuto.

In quel momento, una vettura sopraggiunta a velocità sostenuta avrebbe impattato i veicoli già coinvolti nel tamponamento, travolgendo anche gli agenti presenti sulla carreggiata. Nell’urto, il conducente dell’auto sopraggiunta ha perso la vita.

Due dei cinque agenti abruzzesi hanno riportato ferite e sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto.