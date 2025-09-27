- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Settembre 28, 2025
Meteo

AGGIORNAMENTO METEO 27 SETTEMBRE 2025 – ORE 21.20: Forti temporali nel Teramano ma il peggioramento si estenderà, entro la giornata di domani, verso le restanti zone del versante adriatico. Possibili fenomeni intensi

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.Come anticipato nei precedenti aggiornamenti, l’ingresso di masse d’aria fresca di origine atlantica ha favorito, nel pomeriggio, lo sviluppo di temporali sulla Romagna, sulle Marche e, in queste ultime ore, anche sulla nostra regione, in particolare nel Teramano, dove si registrano fenomeni intensi, specie lungo la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale. Nelle prossime ore i temporali potrebbero estendersi anche nel Pescarese e nel Chietino ed essere accompagnati da raffiche di vento, mentre entro la mattinata di domani l’instabilità riguarderà gran parte del territorio regionale, in particolare il versante adriatico, ma con nuvolosità e rovesci in estensione verso le zone interne – Ecco la mappa relativa alle fulminazioni rilevate dal nostro sensore poco fa:Si notano frequenti fulminazioni nel Teramano ma, nelle prossime ore, i temporali potrebbero interessare gran parte del versante adriatico – recita il testo pubblicato online. Anche l’ultima immagine del satellite METEOSAT-11 ci mette in evidenza le aree temporalesche che hanno raggiunto anche la nostra regione, dove il tempo tenderà ulteriormente a peggiorare in nottata e nella mattinata di domenica – si legge sul sito web ufficiale. Temperature in diminuzione – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, oggi, dal servizio informativo dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il bollettino meteo, qui riportato secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stato divulgato, alle ore 21, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org

 

