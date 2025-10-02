AIDS: convegno nazionale all’Aquila con esperti da tutta Italia

ASL 1 Abruzzo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:gio 02 ott, 2025L’Aquila – Illustrazione delle ultime novit? terapeutiche e confronto tra eccellenze cliniche regionali e nazionali: sono i temi su cui si svilupper? la seconda edizione del congresso “HIV clinical prAQtice”, in programma all’Aquila sabato 4 ottobre, a partire dalle ore 8.30 al Palazzetto dei Nobili – precisa la nota online. ? un evento scientifico di rilevanza nazionale, organizzato dal dott. Alessandro Grimaldi e dal dott. Arturo Ciccullo, del reparto malattie infettive dell’ospedale San Salvatore, rivolto in particolare a giovani medici, con la partecipazione di clinici e accademici di varie Regioni ed esperti nazionali rappresentati da giovani provenienti da tutta Italia, compresi universit?, centri clinici di malattie infettive e strutture di ricerca – si apprende dal portale web ufficiale. L’impostazione del congresso ? incentrata, in particolare, sulla prospettiva didattica e interattiva, con sessioni dedicate a casi clinici, tavole rotonde, workshop e confronti con esperti – aggiunge la nota pubblicata. Le tematiche dell’infezione da HIV e della terapia antiretrovirale rimangono attuali e sempre pi? al centro del dibattito sanitario – aggiunge testualmente l’articolo online. Secondo i dati del Centro operativo AIDS dell’Istituto Superiore di Sanit? (ISS), aggiornati al 31 dicembre 2023, in Italia sono state segnalate 2.349 nuove diagnosi, corrispondenti a un’incidenza di 4,0 nuovi casi per 100.000 residenti – precisa la nota online. Questo dato ? in aumento rispetto agli anni immediatamente precedenti, dopo una fase di calo dal 2012 al 2020. L’analisi complessiva dei numeri indica che molte diagnosi vengono fatte in fase gi? avanzata o tardiva – E’ un aspetto che ribadisce come, al di l? dei progressi delle terapie, la sfida resti quella della diagnosi precoce – Molte delle diagnosi, inoltre, riguardano soggetti che ricadrebbero nella fascia di popolazione cui viene offerta la PrEP, la profilassi per infezione da HIV erogabile da tutti gli ambulatori di Malattie Infettive, incluso quello dell’ospedale di L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. La profilassi, unitamente alla prospettiva dell’imminente disponibilit? di farmaci intramuscolo, sar? uno degli argomenti centrali del dibattito di sabato prossimo – recita il testo pubblicato online. “Questa seconda edizione”, affermano Grimaldi e Ciccullo, “conferma l’impegno della ASL 1 Abruzzo nel proporsi come polo di riferimento nella lotta all’HIV, rafforzando la collaborazione con le strutture sanitarie regionali e con i centri universitari italiani, coinvolgendo i medici ai massimi livelli nazionali e quelli delle realt? locali – aggiunge la nota pubblicata. L’obiettivo ? fare in modo che la formazione e l’innovazione non restino confinate agli ambienti universitari ma siano disponibili negli ospedali del territorio – riporta testualmente l’articolo online.

