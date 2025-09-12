- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Settembre 12, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàAl Mazzini attivo l’ambulatorio di genetica medica pediatrica
Attualità

Al Mazzini attivo l’ambulatorio di genetica medica pediatrica

- Spazio Pubblicitario 02 -

ASL 4 Teramo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:E’ stato attivato al Mazzini il servizio di genetica medica pediatrica ambulatoriale – Si tratta di un ambulatorio dedicato a tutti gli utenti di età pediatrica compresa tra gli 0 e i 15 anni candidabili per l’esecuzione di consulto genetico, che rientra nell’ambito dei servizi ambulatoriali erogati dalla Uoc di Pediatria di Teramo, diretta da Antonio Sisto – Le visite verranno effettuate nell’ambulatorio, gestito dal pediatra genetista Matteo Cancelli, allestito all’interno della Pediatria ogni primo venerdì del mese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il consulto è rivolto a tutti i pazienti che presentino un quadro sospetto di patologia genetica, cioè di tutte quelle patologie caratterizzate da alterazioni dei “geni”, con conseguente “malfunzionamento” dell’espressione del Dna – si legge sul sito web ufficiale. Caratteristica di queste patologie è la possibilità di trasmissione per via ereditaria, dai genitori alla prole – si apprende dalla nota stampa. Tra le patologie seguite nell’ambulatorio ci sono: neurofibromatosi, sindrome di Marfan, disturbi del neurosviluppo geneticamente determinati, sordità geneticamente determinate, rene policistico, sclerosi tuberosa,  sindrome dell’X fragile – recita la nota online sul portale web ufficiale. La prestazione viene effettuata tramite prenotazione al Cup con impegnativa rilasciata dal medico curante o in alternativa dallo specialista con la seguente dicitura: “prima visita genetica pediatrica”. Il percorso diagnostico si articola con una prima consulenza genetica pre-test seguita da un’eventuale esecuzione di test genetico e successiva consulenza post-test.   Ufficio stampa  ASL TERAMO 12.9.2025

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo dell’ASL 4 Teramo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale dell’ASL 4 Teramo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: aslteramo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it