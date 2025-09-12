Al Mazzini attivo l’ambulatorio di genetica medica pediatrica

ASL 4 Teramo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:E’ stato attivato al Mazzini il servizio di genetica medica pediatrica ambulatoriale – Si tratta di un ambulatorio dedicato a tutti gli utenti di età pediatrica compresa tra gli 0 e i 15 anni candidabili per l’esecuzione di consulto genetico, che rientra nell’ambito dei servizi ambulatoriali erogati dalla Uoc di Pediatria di Teramo, diretta da Antonio Sisto – Le visite verranno effettuate nell’ambulatorio, gestito dal pediatra genetista Matteo Cancelli, allestito all’interno della Pediatria ogni primo venerdì del mese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il consulto è rivolto a tutti i pazienti che presentino un quadro sospetto di patologia genetica, cioè di tutte quelle patologie caratterizzate da alterazioni dei “geni”, con conseguente “malfunzionamento” dell’espressione del Dna – si legge sul sito web ufficiale. Caratteristica di queste patologie è la possibilità di trasmissione per via ereditaria, dai genitori alla prole – si apprende dalla nota stampa. Tra le patologie seguite nell’ambulatorio ci sono: neurofibromatosi, sindrome di Marfan, disturbi del neurosviluppo geneticamente determinati, sordità geneticamente determinate, rene policistico, sclerosi tuberosa, sindrome dell’X fragile – recita la nota online sul portale web ufficiale. La prestazione viene effettuata tramite prenotazione al Cup con impegnativa rilasciata dal medico curante o in alternativa dallo specialista con la seguente dicitura: “prima visita genetica pediatrica”. Il percorso diagnostico si articola con una prima consulenza genetica pre-test seguita da un’eventuale esecuzione di test genetico e successiva consulenza post-test. Ufficio stampa ASL TERAMO 12.9.2025

