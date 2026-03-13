- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Marzo 13, 2026
Notizie Italia

Almanacco di oggi 13 Marzo 2026 ricorrenze e curiosità

In questo 13 Marzo 2026, giornata che si apre con le prime luci dell’alba, è interessante osservare le varie ricorrenze e curiosità che contraddistinguono questa data nel corso della storia e della cultura.

Una delle curiosità legate a questo giorno riguarda il mondo della musica: il 13 Marzo 1985, ad esempio, veniva pubblicato l’album “Brothers in Arms” dei Dire Straits, diventato uno dei dischi più venduti di sempre.

Da un punto di vista religioso, il 13 Marzo è anche il giorno in cui, nel 2013, il cardinale Jorge Mario Bergoglio venne eletto Papa con il nome di Papa Francesco, il primo pontefice latinoamericano nella storia della Chiesa Cattolica.

Per quanto riguarda l’Italia, il 13 Marzo rappresenta anche un momento importante per la politica: nel 2016, Matteo Renzi rassegnò le dimissioni da Presidente del Consiglio dopo la sconfitta al referendum costituzionale.

Infine, una curiosità legata alla scienza: il 13 Marzo 1781 l’astronomo tedesco William Herschel scoprì il pianeta Urano, ampliando così la conoscenza del sistema solare.

Insomma, una giornata ricca di avvenimenti e significati che ci ricordano quanto il passato influenzi il presente e il futuro.

