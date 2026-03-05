Ancora tanta umidità nei bassi strati dell’atmosfera e conseguenti annuvolamenti con probabili foschie e banchi di nebbia, specie sul versante adriatico. Instabilità pomeridiana in aumento nel fine settimana

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata, anche se marginalmente, dall’arrivo di masse d’aria umida dal Mediterraneo occidentale, dove è presente una vasta area depressionaria che si estende verso l’entroterra del Marocco e dell’Algeria e che, di conseguenza, favorisce la risalita di polvere sahariana in sospensione in quota su gran parte del bacino del Mediterraneo – recita il testo pubblicato online. Nelle prossime ore il tempo sarà ancora stabile ma saranno presenti annuvolamenti soprattutto sul versante adriatico con nubi medio-basse che potranno dar luogo a foschie/nebbie sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico, localmente anche lungo la fascia costiera, mentre ampie schiarite riguarderanno le aree interne della nostra regione e le zone montuose dove splenderà il sole e, localmente, potrebbero giungere solo nubi alte e stratificate nel corso della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Poche novità nella giornata di venerdì, la situazione meteorologica non cambierà di molto e saranno possibili ancora annuvolamenti alternati ad ampie schiarite sulle zone interne e montuose, mentre annuvolamenti, foschie e banchi di nebbia interesseranno ancora il settore adriatico – Nella giornata di domenica sembra possibile un graduale aumento dell’instabilità pomeridiana anche sulle nostre regioni centrali, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili estese velature sulla Marsica, sull’Alto Sangro, nell’Aquilano e sulla Valle Peligna, con possibili banchi di nebbia nelle valli durante le ore più fredde della giornata ma in diradamento in mattinata – Cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino con foschie dense e banchi di nebbia sulle zone pedemontane e collinari, localmente anche lungo la fascia costiera, in temporanea attenuazione nel corso della giornata ma in intensificazione durante le ore serali, notturne e al primo mattino – aggiunge testualmente l’articolo online. Poche novità nella giornata di venerdì ma nubi medio-alte e stratificate si estenderanno verso il la nostra regione e favoriranno annuvolamenti.Temperature: Generalmente stazionarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Venti: Deboli di direzione variabile o orientali.Mare: Calmo o quasi calmo – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Il bollettino meteo riportato nel presente articolo e’ stato diramato, poco fa, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, mediante il sito internet di AbruzzoMeteo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alle previsioni. Fonte della nota riportata: abruzzometeo.org