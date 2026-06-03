Asl4, Centro diurno Val Vibrata, gli utenti realizzano il calendario 2026

ASL 4 Teramo, ultime dal sito web istituzionale:Creatività, espressione personale e lavoro di gruppo continuano a essere elementi fondamentali delle attività del Centro diurno di Sant’Egidio alla Vibrata afferente al Centro di salute mentale, guidato da Patricia Giosuè. Nell’ambito del laboratorio artistico, gli utenti hanno realizzato il calendario 2026, un progetto nato dalla condivisione di idee, immagini e percorsi creativi che ha permesso ai partecipanti di sperimentare capacità espressive, collaborazione e partecipazione attiva – viene evidenziato sul sito web. L’attività si inserisce all’interno dei numerosi percorsi riabilitativi promossi dal Centro, orientati al recupero delle autonomie personali, al rafforzamento delle competenze relazionali e alla valorizzazione delle potenzialità individuali attraverso esperienze creative e inclusive – si apprende dalla nota stampa. Il laboratorio artistico rappresenta infatti uno spazio di socializzazione, ascolto e costruzione condivisa, in cui ogni elaborato diventa espressione di vissuti, emozioni e capacità personali – precisa il comunicato. Il calendario realizzato dagli utenti testimonia l’importanza dell’arte come strumento di benessere, inclusione e partecipazione alla vita –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dall’ASL 4 Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 4 Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: aslteramo.it