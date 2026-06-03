- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Giugno 3, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàAsl4, Centro diurno Val Vibrata, gli utenti realizzano il calendario 2026
Attualità

Asl4, Centro diurno Val Vibrata, gli utenti realizzano il calendario 2026

- Spazio Pubblicitario 02 -

ASL 4 Teramo, ultime dal sito web istituzionale:Creatività, espressione personale e lavoro di gruppo continuano a essere elementi fondamentali delle attività del Centro diurno di Sant’Egidio alla Vibrata afferente al Centro di salute mentale, guidato da Patricia Giosuè. Nell’ambito del laboratorio artistico, gli utenti hanno realizzato il calendario 2026, un progetto nato dalla condivisione di idee, immagini e percorsi creativi che ha permesso ai partecipanti di sperimentare capacità espressive, collaborazione e partecipazione attiva – viene evidenziato sul sito web. L’attività si inserisce all’interno dei numerosi percorsi riabilitativi promossi dal Centro, orientati al recupero delle autonomie personali, al rafforzamento delle competenze relazionali e alla valorizzazione delle potenzialità individuali attraverso esperienze creative e inclusive – si apprende dalla nota stampa. Il laboratorio artistico rappresenta infatti uno spazio di socializzazione, ascolto e costruzione condivisa, in cui ogni elaborato diventa espressione di vissuti, emozioni e capacità personali – precisa il comunicato. Il calendario realizzato dagli utenti testimonia l’importanza dell’arte come strumento di benessere, inclusione e partecipazione alla vita –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dall’ASL 4 Teramo e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 4 Teramo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: aslteramo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it