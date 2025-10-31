Asl4, Orari della campagna vaccinale, sedute dedicate ai minori a Giulianova

ASL 4 Teramo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Prosegue la campagna di vaccinazioni antinfluenzale e anti Covid della Asl di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. Ci si può vaccinare nei centri vaccinali Siesp e nelle Uccp (modalità, luoghi e orari sono specificati nelle tabelle allegate) oltre che negli ambulatori dei medici di medicina generale e nelle farmacie aderenti alla campagna – si apprende dal portale web ufficiale. Vista la notevole richiesta sono state raddoppiate le sedute nel centro vaccinale Siesp a Giulianova, sito nella palazzina ovest dell’ospedale: Il martedì dalle 15 alle 18,30 si vaccineranno gli adulti, dai 18 anni in su mentre i minori dai 6 mesi di vista compiuti ai 18 anni non compiuti potranno essere vaccinati dalle 9 alle 12,30 dei giorni 3, 13, 21 e 27 novembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per dare una misura dell’adesione alla campagna, nelle prime due settimane (13-24 ottobre) nei soli centri vaccinali Siesp sono state inoculate più di 2.100 dosi, con un trend in aumento – recita il testo pubblicato online. La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta in modo gratuito alle persone con più di 60 anni, alle donne in gravidanza e post partum, ai ricoverati in lungodegenza, alle persone con malattie croniche come diabete, malattie cardiache e respiratorie o problemi al sistema immunitario, ad alcune categorie di lavoratori come personale sanitario e socio-sanitario, forze di polizia e vigili del fuoco, allevatori o chi lavora a contatto con animali, ai donatori di sangue – si apprende dalla nota stampa. E’ raccomandata anche ai bambini non a rischio nella fascia di età 6 mesi – 6 anni – precisa la nota online. La prenotazione negli ambulatori Siesp/Uccp per il vaccino antinfluenzale non è necessaria, sarà opportuno presentarsi con la tessera sanitaria nel centro prescelto per comodità territoriale in orario e giorno previsti – E’ invece richiesta per la vaccinazione anti Covid. ELENCO AMBULATORI ELNCO UCCP Ufficio stampa ASL TERAMO 31.10.2025

