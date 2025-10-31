- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Ottobre 31, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàAsl4, Orari della campagna vaccinale, sedute dedicate ai minori a Giulianova
Attualità

Asl4, Orari della campagna vaccinale, sedute dedicate ai minori a Giulianova

- Spazio Pubblicitario 02 -

ASL 4 Teramo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Prosegue la campagna di vaccinazioni antinfluenzale e anti Covid della Asl di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. Ci si può vaccinare nei centri vaccinali Siesp e nelle Uccp (modalità, luoghi e orari sono specificati nelle tabelle allegate) oltre che negli ambulatori dei medici di medicina generale e nelle farmacie aderenti alla campagna – si apprende dal portale web ufficiale. Vista la notevole richiesta sono state raddoppiate le sedute nel centro vaccinale Siesp a Giulianova, sito nella palazzina ovest dell’ospedale: Il martedì dalle 15 alle 18,30 si vaccineranno gli adulti, dai 18 anni in su mentre i minori dai 6 mesi di vista compiuti ai 18 anni non compiuti potranno essere vaccinati dalle 9 alle 12,30 dei giorni 3, 13, 21 e 27 novembre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per dare una misura dell’adesione alla campagna, nelle prime due settimane (13-24 ottobre) nei soli centri vaccinali Siesp sono state inoculate più di 2.100 dosi, con un trend in aumento – recita il testo pubblicato online. La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta in modo gratuito alle persone con più di 60 anni, alle donne in gravidanza e post partum, ai ricoverati in lungodegenza, alle persone con malattie croniche come diabete, malattie cardiache e respiratorie o problemi al sistema immunitario, ad alcune categorie di lavoratori come personale sanitario e socio-sanitario, forze di polizia e vigili del fuoco, allevatori o chi lavora a contatto con animali, ai donatori di sangue – si apprende dalla nota stampa. E’ raccomandata anche ai bambini non a rischio nella fascia di età 6 mesi – 6 anni – precisa la nota online. La prenotazione negli ambulatori Siesp/Uccp per il vaccino antinfluenzale non è necessaria, sarà opportuno presentarsi con la tessera sanitaria nel centro prescelto per comodità territoriale in orario e giorno previsti – E’ invece richiesta per la vaccinazione anti Covid. ELENCO AMBULATORI ELNCO UCCP Ufficio stampa ASL TERAMO   31.10.2025

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it