Attese schiarite nelle prossime ore ma il tempo tornerà a peggiorare da stasera sulle zone interne e da venerdì sera dal pomeriggio-sera. Attese nevicate fino a quote molto basse anche sul settore adriatico nella giornata di sabato

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo.

La nostra penisola è interessata dal transito di corpi nuvolosi che si formano sul Mediterraneo occidentale e sui nostri mari occidentali e interessano direttamente le regioni tirreniche centro-settentrionali e le regioni nord-occidentali: sta entrando l’aria fredda in quota che, nelle prossime ore, provocherà diffusi fenomeni di instabilità sulla Liguria e la Toscana in particolare, temporali e nevicate fino a bassa quota – L’aria fredda si estenderà, inoltre, anche verso le nostre regioni centrali a partire dal pomeriggio-sera e nella giornata di venerdì, favorendo un graduale aumento dell’instabilità sui nostri settori appenninici dove torneranno a manifestarsi addensamenti e rovesci di neve fino a bassa quota – si legge sul sito web ufficiale. Probabili nevicate a L’Aquila, Avezzano e Sulmona tra stasera e la giornata di venerdì, a causa dell’arrivo di una veloce perturbazione proveniente dalla Francia che provocherà la formazione di un profondo minimo depressionario sui nostri mari occidentali e meridionali, in spostamento verso il settore adriatico entro la serata di sabato, con conseguente fase di maltempo attesa anche sul versante adriatico di Marche, Abruzzo e Molise, dove torneranno a soffiare forti venti dai quadranti settentrionali e il tempo peggiorerà in maniera decisa con annuvolamenti, rovesci e nevicate in calo fino a quote collinari (300-400 metri) soprattutto nella giornata di sabato, anche se non si escludono nevicate anche a quote più basse o pianeggianti, specie in caso di forti precipitazioni, specie su Marche e Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. La probabilità di nevicate fino a quote molto basse o pianeggianti aumenterà nelle giornata di domenica e lunedì, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti – Saranno altresì probabili rovesci temporaleschi con graupeln o neve tonda fino in pianura – Maltempo che continuerà a manifestarsi anche tra domenica e i primi giorni della prossima settimana ma con quota neve in progressivo rialzo – riporta testualmente l’articolo online.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso sul settore adriatico con ampie schiarite nel corso della mattinata – Schiarite sono attese anche sul settore occidentale della nostra regione, tuttavia nel corso della giornata saranno possibili annuvolamenti ad iniziare dalla Marsica e dall’Aquilano con possibili precipitazioni, nevose al disopra dei 500-600 metri: probabili nevicate a L’Aquila e ad Avezzano nel corso del pomeriggio-sera, mentre non si prevedono sostanziali variazioni sul settore adriatico, anche se non si escludono addensamenti associati a rovesci, localmente caratterizzati da graupeln o neve tonda fino a bassa quota – Tempo in peggioramento dalla seconda metà della giornata di venerdì.

Temperature: In diminuzione, specie sulle zone interne e montuose – Da domani temperature in calo anche sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online.

Venti: Deboli occidentali con possibili rinforzi nel corso della giornata, specie sulle zone interne e montuose –

Mare: Generalmente mosso o molto mosso – recita il testo pubblicato online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

