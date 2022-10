Atteso graduale miglioramento nelle prossime ore anche se non mancheranno residui annuvolamenti nel corso della giornata. Tempo stabile e temperature massime in aumento nel fine settimana

- Advertisement -

Meteo, di seguito il bollettino diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo in data odierna – previsioni a cura di Giovannni De Palma.

La nostra penisola continua ad essere interessata da residue condizioni di instabilità che, nelle prossime ore, si manifesteranno soprattutto sul medio-basso versante adriatico, in graduale miglioramento nel corso della giornata, specie su Marche, Abruzzo e Molise, a causa dell’ulteriore spostamento verso levante dell’area di instabilità che, nella giornata di ieri, ha favorito rovesci e temporali anche sulle regioni centrali – aggiunge la nota pubblicata. A partire dalle prossime ore, dunque, è previsto un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche che proseguirà nel fine settimana, a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che si espanderà dapprima sul Mediterraneo occidentale e, successivamente, verso la nostra penisola, favorendo condizioni di tempo stabile, soleggiato ma con possibili annuvolamenti e foschie/nebbie nelle pianure e nelle valli del centro-nord, specie durante le ore più fredde della giornata – Poche novità anche nei primi giorni della prossima settimana, l’alta pressione continuerà a garantire tempo stabile e un clima insolitamente mite per il periodo –

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con residui annuvolamenti sul settore adriatico, in miglioramento nel corso della mattinata – si apprende dal portale web ufficiale. Foschie e banchi di nebbia potranno interessare le valli interne della Marsica e dell’Aquilano, specie durante le ore più fredde della giornata, in diradamento durante le ore centrali della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Tempo stabile anche nel fine settimana ma con possibili annuvolamenti e temperature in graduale aumento, specie nei valori massimi.

Temperature: Stazionarie o in lieve diminuzione, specie nei valori minimi.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera e collinare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Mare: Generalmente mosso – aggiunge testualmente l’articolo online.

Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, poco fa, da AbruzzoMeteo, associazione culturale da anni punto di riferimento per le previsioni meteo in Abruzzo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 05, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org