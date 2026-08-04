Autovelox: il poliziotto-pianta multa i trasgressori

Il tema degli autovelox è al centro dell’attenzione online in queste ore, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. L’ultimo aggiornamento indica che la notizia è molto ricercata dagli utenti, con una valutazione che supera le 1000 visite stimate. Un’interessante novità riguarda l’introduzione di un originale metodo di controllo: il poliziotto camuffato da pianta. Questa inusuale tecnica sta portando a una vera e propria “valanga di multe”, con numerosi trasgressori colti di sorpresa dalla trappola verde.

La creatività nell’impiego di strategie di controllo del traffico è un argomento di discussione che coinvolge diverse realtà, come dimostrano i recenti casi negli Stati Uniti e in particolare in New Jersey, dove un agente sotto mentite spoglie ha scatenato una serie di sanzioni. La lotta contro i comportamenti pericolosi alla guida è sempre più serrata, con l’utilizzo di tattiche sorprendenti come quella del vigile travestito da cespuglio.

Per rimanere aggiornati su questo e altri sviluppi, è possibile approfondire la questione online, consultando fonti attendibili e verificando le ultime notizie in merito.