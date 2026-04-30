Biennale di Venezia: dimissioni giuria internazionale

La Biennale di Venezia è al centro dell’attenzione in queste ore, con le dimissioni dell’intera giuria internazionale dell’evento. Le polemiche su Russia e Israele hanno portato a questa decisione, e ora si prospettano possibili cambiamenti e una vera e propria ‘rivoluzione’ nel contesto dell’arte contemporanea.

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