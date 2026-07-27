Bologna, associazioni di familiari chiedono nuove linee guida sulla gestione delle situazioni di grave agitazione

Famiglie in rete su AbruzzoNews24

Famiglie in rete, il coordinamento di associazioni di familiari impegnate nell’ambito della salute mentale, che coinvolge circa 5mila persone, ha preso posizione sulla morte di Abderrahim Fakir, avvenuta a Bologna durante un intervento delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza.

“Come associazioni di familiari”, ha dichiarato Enrico Sponton, presidente di Fir, “riteniamo che questa vicenda richiami l’attenzione su un tema più generale, che riguarda la gestione delle situazioni di grave agitazione e alterazione comportamentale, qualunque ne sia l’origine”.

Il comunicato completo è stato diffuso e si invita alla sua pubblicazione per una diffusione più ampia delle riflessioni e delle preoccupazioni espresse dalle famiglie coinvolte.

Il caso di Abderrahim Fakir ha sollevato interrogativi sulla modalità e l’efficacia con cui vengono affrontate situazioni di agitazione emotiva e comportamentale, sottolineando la necessità di una maggiore attenzione e sensibilità nell’approcciarsi a queste problematiche.

Le associazioni di familiari si fanno portavoce di una maggiore consapevolezza e dell’importanza di mettere in atto pratiche e procedure che rispettino la dignità e l’integrità delle persone coinvolte in simili situazioni.

L’invito è quindi a una riflessione più ampia e condivisa su come affrontare tali situazioni in modo rispettoso e adeguato alle esigenze delle persone coinvolte, con l’obiettivo di garantire il pieno rispetto dei diritti e della salute fisica e mentale di tutti.