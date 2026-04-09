Bosconero: parroco indagato si dimette

La cittadina di Bosconero è al centro dell’attenzione in queste ore, con la notizia del parroco indagato che ha deciso di presentare le dimissioni. L’ultimo aggiornamento feed risale alle 13:00 di oggi, ma il tema continua a essere molto ricercato online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca.

Don Mario Viano ha annunciato la sua decisione di lasciare il ruolo di parroco di Bosconero e San Benigno, optando per un periodo di ritiro e silenzio. Le motivazioni di questa scelta non sono ancora chiare, ma la sua figura è al centro di diverse speculazioni dopo una recente perquisizione presso la canonica.

Le voci che circolano riguardano anche la presenza di animali esotici e sospetti legami con il traffico di sostanze illecite. Questi dettagli stanno alimentando il dibattito e l’interesse della comunità locale e non solo.

Per ulteriori approfondimenti e aggiornamenti in tempo reale su questa vicenda, è possibile consultare le fonti online disponibili, alla luce dell’ampia copertura mediatica che il caso sta ricevendo.