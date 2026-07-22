Cagliari: record caldo, situazione critica api

Nelle ultime ore, il tema del meteo a Cagliari è al centro dell’attenzione online, risultando in cima ai top trend sui motori di ricerca. In particolare, si registra un caldo record in Sardegna, che sta causando gravi conseguenze per la fauna locale. Le alte temperature hanno portato a una vera e propria strage di api, mettendo in ginocchio le aziende del settore apistico.

Le condizioni meteo avverse perdurano, e l’ondata di calore straordinaria ha portato allo stato di calamità in tutto il Sarrabus. Si prevede che tali condizioni persistano almeno fino a mercoledì 22 luglio, con gravi ripercussioni sull’ecosistema locale.

La situazione critica richiede un’attenzione immediata per preservare la biodiversità e sostenere le attività agricole colpite. Per ulteriori approfondimenti su questo tema di grande rilevanza, si consiglia di consultare fonti specializzate online.