Caldo record a Roma: temperature da bollino rosso

Il meteo a Roma è al centro dell’attenzione in queste ore, con temperature che raggiungono livelli record e suscitano preoccupazione. La Capitale è letteralmente bollente, con la termometria che fa segnare valori estremi, tanto da far scattare l’allarme per il bollino rosso. Questa situazione ha generato un boom di chiamate al numero di emergenza Ares 118, che ha registrato un aumento del 42% delle segnalazioni in soli due mesi.

Sono numerose le segnalazioni di piazze e luoghi simbolo della città che si trasformano in veri e propri forni a cielo aperto. Piazza Venezia tocca i 64 gradi, mentre il Colosseo sembra un vero incubo per via delle alte temperature. La situazione meteo sta mettendo a dura prova la città e i suoi abitanti, che cercano di fronteggiare ondate di calore senza precedenti.

Questa notizia è tra i trend più cercati online e si posiziona ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Per approfondire ulteriormente su questa situazione meteo straordinaria, è possibile consultare maggiori dettagli online per rimanere sempre aggiornati.