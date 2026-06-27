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Viabilità e Trasporti

Casoli, Angelucci Trasporti punta sulla sostenibilità: cinque camion elettrici e nuova Academy per i giovani

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Innovazione, sviluppo e rispetto per l’ambiente: sono i capisaldi sui quali si fonda la svolta green di Angelucci Trasporti di Casoli. L’azienda ha annunciato il ritiro di cinque camion elettrici, avvenuto nella giornata di ieri, e ha progettato l’attivazione di un nuovo polo logistico dove la sostenibilità sarà il principio alla base dell’intera attività.

Il titolare Valerio Angelucci ha spiegato che il ritiro dei camion elettrici rappresenta un messaggio concreto di rispetto verso l’ambiente. Questo primo passo fa parte di un progetto più ampio che prevede la costruzione di un ecosistema sostenibile attorno all’azienda. Angelucci Trasporti ha investito in impianti fotovoltaici e in una Comunità energetica rinnovabile, e a breve realizzerà un’area dedicata agli alveari per promuovere la collaborazione, l’equilibrio e il rispetto della natura.

L’azienda ha inoltre attivato una collaborazione con l’università Gabriele d’Annunzio di Pescara per redigere il bilancio di sostenibilità. Angelucci Trasporti punta anche sull’investimento nelle persone e per questo darà vita a un’Academy interna, dedicata soprattutto ai giovani che desiderano entrare nel mondo del lavoro.

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a Mercadante Group e all’Amministratore Delegato di Renault per il supporto dimostrato in questo percorso” ha sottolineato Valerio Angelucci. L’azienda ha scelto di fare la propria parte per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e continuerà a impegnarsi in questo senso.

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