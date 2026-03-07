Chieti, debutto della Bibliotec’Umana al FBS/Festival delle Biblioteche Sociali: uomini e donne come libri viventi

Parte il fitto programma del “Biblioteca Corpo Vivo – FBS/Festival delle Biblioteche Sociali” a Chieti Scalo, con l’inaugurazione del progetto “BIBLIOTEC’UMANA gli uomini e le donne libro” liberamente tratto da Fahrenheit 451 di Ray Bradbury. Il festival si svolgerà dal 10 al 14 marzo presso la Biblioteca “Marilia Bonincontro” e vede la partecipazione di numerose associazioni e istituzioni del territorio.

Il progetto, curato artisticamente da Beniamino Cardines, prevede una serie di appuntamenti per portare i libri e le storie direttamente al pubblico. Tra gli eventi in programma ci sono: l’esibizione presso la sede UNI 3 Chieti, il Convitto Nazionale G.B. Vico, la scuola secondaria di primo grado “Antonelli” in collaborazione con il Team “Biblioteca Baobab” e infine un ultimo spettacolo presso la Biblioteca “Marilia Bonincontro” di Chieti Scalo.

Alberta Giannini, Assessora alle politiche sociali del Comune di Chieti, sottolinea l’importanza della collaborazione tra le varie realtà per offrire alla città uno spazio inclusivo e aperto a tutte le generazioni. Fabiola Nucci, responsabile della Biblioteca “M.Bonincontro”, esprime il suo entusiasmo per il progetto che valorizza il patrimonio culturale e umano delle biblioteche.

Il presidente dell’UNI 3 Chieti, Marco Fraticelli, invita il pubblico all’evento di apertura e sottolinea l’importanza della lettura come strumento di crescita personale e sociale. Anche Paola Di Renzo, dirigente del Convitto Nazionale GB Vico Chieti, e Maria Assunta Michelangeli, dirigente IC 3 Chieti, celebrano l’iniziativa che promuove la cultura e la condivisione attraverso la lettura.

Il regista Beniamino Cardines, infine, spiega il significato del progetto “Bibliotec’Umana” e la sua visione di una biblioteca come luogo di dialogo e coesione sociale. Il festival si preannuncia ricco di eventi e occasioni per avvicinare il pubblico alla magia dei libri e delle storie.