Chieti, Decoro e commercio, al via i sopralluoghi dell’Assessora Zappalorto sui locali sfitti: “Trasformiamo gli spazi vuoti in opportunità e bellezza per Chieti”

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 23 luglio 2026 – È partita in questi giorni una campagna di monitoraggio e sopralluoghi sul territorio cittadino condotta dall’Assessora al Commercio e alla Promozione Turistica, Chiara Zappalorto, di concerto con la Polizia Locale, incentrata sulle condizioni delle vetrine e dei locali commerciali attualmente sfitti o non utilizzati – L’iniziativa nasce con un duplice obiettivo: garantire il decoro urbano e l’accoglienza turistica da un lato ed effettuare un censimento puntuale degli spazi commerciali disponibili dall’altro, così da restituire loro attrattività in vista di nuove aperture – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Garantire l’ordine e la cura delle vetrine, anche di quelle temporaneamente non utilizzate, è una misura importante per il decoro cittadino – dichiara l’assessora Chiara Zappalorto – . Attraverso questi sopralluoghi con la Polizia Locale stiamo anche mappando in modo capillare il patrimonio di locali sfitti presente nel centro storico e nei vari quartieri – precisa il comunicato. Vogliamo che questi spazi cessino di essere un simbolo di abbandono e tornino a essere una risorsa attrattiva sia sotto il profilo turistico che economico – Nel frattempo cerchiamo di recuperarne l’immagine – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questa iniziativa trova riscontro nelle norme del Regolamento comunale, che prevede specifiche prescrizioni e relative sanzioni per lo stato di incuria e il mancato mantenimento del decoro dei locali inutilizzati – aggiunge la nota pubblicata. L’approccio dell’Assessorato al Commercio punta tuttavia primariamente sulla cooperazione istituzionale con il tessuto produttivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Con le associazioni di categoria è infatti in corso un’interlocuzione costante e molto positiva che vorremmo attivare anche con i proprietari dei locali – prosegue Zappalorto – . Il nostro obiettivo comune è far sì che ogni vetrina possa trasformarsi in un elemento di decoro o in un punto di promozione della città, condividendo una modalità che arrivi a questo scopo – Potenziare la qualità visiva e la vivibilità dei nostri spazi urbani significa creare le condizioni di convenienza e attrattività necessarie per incentivare nuovi investitori e commercianti ad aprire le proprie attività a Chieti”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it