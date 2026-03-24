Chieti, Di Marco: “Chi ha sbagliato tragga le conseguenze. Ferrara elogiato per la sua serietà”

La sentenza della Corte dei Conti riguardante la situazione amministrativa di Chieti ha portato alla luce una stagione molto complessa per la città. Il consigliere regionale Antonio Di Marco ha commentato che questa sentenza ha fatto chiarezza e ha ristabilito la verità su un periodo difficile per l’amministrazione locale.

Di Marco ha elogiato il sindaco Diego Ferrara e la sua amministrazione per aver affrontato con serietà e rigore un compito complicato, quello di evitare il dissesto finanziario e rimettere in ordine i conti compromessi. Ha sottolineato l’importanza delle scelte corrette compiute durante questo percorso faticoso.

Tuttavia, in seguito alla sentenza e alla chiarezza emersa, Di Marco ha dichiarato che coloro che hanno avuto responsabilità diretta nel portare alla situazione di dissesto dovrebbero trarne le conseguenze politiche e istituzionali, rassegnando le dimissioni. Ha sottolineato che è un atto dovuto nei confronti della città e ha lodato Diego Ferrara per il suo impegno e la sua guida durante uno dei momenti più difficili nella storia recente di Chieti.

La nota ufficiale è stata emessa il 24 marzo 2026 e ha evidenziato l’importanza della trasparenza e della responsabilità nell’amministrazione pubblica. La sentenza della Corte dei Conti ha confermato la correttezza delle scelte compiute dall’amministrazione durante il periodo critico.