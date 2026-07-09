Chieti: Esplosione a Defence Casalbordino, cordoglio per la vittima e massima attenzione sulla sicurezza lavoro

Il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, ha espresso il suo profondo cordoglio per la scomparsa dell’operaio coinvolto nella drammatica esplosione avvenuta nello stabilimento Arca Defence di Casalbordino. In merito a questo tragico incidente, il senatore ha dichiarato: “Esprimo il mio profondo cordoglio per la scomparsa dell’operaio rimasto vittima della drammatica esplosione avvenuta nello stabilimento Arca Defence di Casalbordino. Alla sua famiglia rivolgo le mie più sentite condoglianze in questo momento di immenso dolore”.

Sigismondi ha anche manifestato la sua preoccupazione per il secondo lavoratore rimasto ferito, auspicando per lui un rapido miglioramento delle condizioni di salute: “Parallelamente, seguo con apprensione la situazione del secondo lavoratore rimasto ferito, auspicando che possano giungere quanto prima notizie rassicuranti sulle sue condizioni di salute”.

Il senatore ha evidenziato che questa non è la prima volta che un grave incidente colpisce lo stabilimento di Casalbordino, mettendo in luce la pericolosità delle lavorazioni svolte in loco: “Quanto accaduto richiama prepotentemente l’attenzione sulla sicurezza: nel giro di pochi anni è la terza volta che un grave incidente colpisce questo sito, a conferma dell’elevata pericolosità delle lavorazioni che vi vengono svolte”.

Sigismondi ha ringraziato le forze dell’Ordine, il personale del 118, i vigili del Fuoco e la Protezione Civile per il loro tempestivo intervento e per il lavoro svolto sul campo, sottolineando l’importanza della sicurezza sul lavoro come priorità assoluta e non negoziabile.

Il senatore abruzzese ha infine assicurato che il Governo è costantemente impegnato nel rafforzare i controlli, potenziare le normative vigenti e incentivare la formazione e la prevenzione per garantire che il lavoro non sia mai più causa di perdite umane: “L’impegno per la sicurezza sul lavoro rappresenta una priorità assoluta e non negoziabile. Il Governo è costantemente al lavoro per rafforzare i controlli, potenziare le normative vigenti e incentivare la formazione e la prevenzione. Su questo fronte continueremo ad agire con la massima determinazione, affinché il lavoro non sia mai più causa della perdita di vite umane”.

La triste notizia dell’esplosione nello stabilimento di Casalbordino ha colpito profondamente la comunità, portando l’accento sull’importanza della sicurezza sul lavoro e sulle misure necessarie per prevenire simili incidenti.