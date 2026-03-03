Chieti – Evento culturale “Il Vate e il Desiderio” al Caffè Letterario “Il Duca Minimo”

Cristiano Vignali “Vate Teatino” invita giovedì 5 marzo 2026 presso il Caffè Letterario “Il Duca Minimo” in Via Pescara 382 a Chieti Scalo, curiosi, appassionati e studiosi all’evento “Il Vate e il Desiderio” nel quale sarà trattato il rapporto fra Gabriele d’Annunzio e l’eros e sarà presentata l’opera d’arte esposta presso il Caffè Letterario “Omaggio al Vate” del Maestro Antonio Di Campli di Castelfrentano (Ch). La scultura è uno scrigno in legno con una poesia erotica del sommo poeta incisa con all’interno una vulva scolpita nella pietra della Maiella montagna madre. L’evento è organizzato dal Centro Studi Dannunziani e Patriottici – Nuova Legione del Carnaro. A fine evento ci sarà una consegna di generi alimentari confezionati per i più bisognosi della città a cura del Censorino Teatino.

Cristiano Vignali ha commentato: “Continuano presso il Caffè Letterario Il Duca Minimo di Chieti Scalo, dove abbiamo la Esposizione Dannunziana Teatina, gli eventi culturali di puro mecenatismo da parte del nostro Centro Studi Dannunziani e Patriottici. Questo evento sul rapporto fra la sessualità e il piacere dannunziano assume particolare importanza sia perché marzo è il mese dannunziano per eccellenza (perché il Vate nasce e muore a marzo) sia in quanto verrà fatta una distribuzione di cibo per i più bisognosi in collaborazione col Censorino Teatino”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 3888931953 – 3298847896.