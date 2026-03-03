- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Marzo 3, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaChieti – Evento culturale “Il Vate e il Desiderio” al Caffè Letterario...
Eventi e Cultura

Chieti – Evento culturale “Il Vate e il Desiderio” al Caffè Letterario “Il Duca Minimo”

- Spazio Pubblicitario 02 -

Cristiano Vignali “Vate Teatino” invita giovedì 5 marzo 2026 presso il Caffè Letterario “Il Duca Minimo” in Via Pescara 382 a Chieti Scalo, curiosi, appassionati e studiosi all’evento “Il Vate e il Desiderio” nel quale sarà trattato il rapporto fra Gabriele d’Annunzio e l’eros e sarà presentata l’opera d’arte esposta presso il Caffè Letterario “Omaggio al Vate” del Maestro Antonio Di Campli di Castelfrentano (Ch). La scultura è uno scrigno in legno con una poesia erotica del sommo poeta incisa con all’interno una vulva scolpita nella pietra della Maiella montagna madre. L’evento è organizzato dal Centro Studi Dannunziani e Patriottici – Nuova Legione del Carnaro. A fine evento ci sarà una consegna di generi alimentari confezionati per i più bisognosi della città a cura del Censorino Teatino.

Cristiano Vignali ha commentato: “Continuano presso il Caffè Letterario Il Duca Minimo di Chieti Scalo, dove abbiamo la Esposizione Dannunziana Teatina, gli eventi culturali di puro mecenatismo da parte del nostro Centro Studi Dannunziani e Patriottici. Questo evento sul rapporto fra la sessualità e il piacere dannunziano assume particolare importanza sia perché marzo è il mese dannunziano per eccellenza (perché il Vate nasce e muore a marzo) sia in quanto verrà fatta una distribuzione di cibo per i più bisognosi in collaborazione col Censorino Teatino”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 3888931953 – 3298847896.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it