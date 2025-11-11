Chieti, Il “Maggio dei Libri” premia Chieti: menzione speciale al Comprensivo 3

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 10 novembre 2025 – Nuovi riconoscimenti per Chieti città che legge: il progetto della scuola in ospedale dell’istituto comprensivo 3 ha ottenuto la menzione speciale del premio nazionale “il maggio dei libri” 2025, nella categoria “Carceri, strutture sanitarie e di accoglienza per anziani”. Niente premi ma un ottimo piazzamento per il Liceo G.B. Vico, arrivato 15° su 150 scuole italiane – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La cerimonia conclusiva del Premio si è svolta l’8 novembre e la premiazione ufficiale avverrà a Roma, nell’ambito della fiera nazionale “Più Libri, Più Liberi”. Oggi, la conferenza per raccontare progetti ed emozioni, alla presenza dell’assessora all’Istruzione Teresa Giammarino, della consigliera curatrice di Chieti Città che legge, Barbara Di Roberto, della dirigente dell’Istituto Comprensivo 3 Maria Assunta Michelangeli, della rettrice del Liceo G.B. Vico Paola Di Renzo e del direttore della Clinica Pediatrica dell’Ospedale Santissima Annunziata professor Francesco Chiarelli – “È un altro bellissimo risultato del nostro progetto Chieti, Città che legge – così la consigliera Barbara Di Roberto –. Anche queste due iniziative dei nostri istituti comprensivi hanno partecipato al premio promosso dal Cepell del Ministero della Cultura – viene evidenziato sul sito web. Sono felice e orgogliosa della menzione assegnata all’Istituto Comprensivo 3 per la Scuola in Ospedale e del risultato del Convitto G.B. Vico, tra i migliori 15 progetti in Italia – si apprende dal portale web ufficiale. In pochi mesi Chieti, da quando ha ottenuto la qualifica di Città che legge, sta raccogliendo grandi risultati: prima il finanziamento, poi la prima edizione di CoiLibrì, la giornata interamente dedicata ad attività di promozione della lettura, oggi questo riconoscimento – aggiunge testualmente l’articolo online. È un successo collettivo che dà forza al nostro impegno per la cultura e che darà vita a nuove sfide, perché la lettura è uno strumento di crescita, di inclusione e di libertà, che la strada intrapresa con il Patto per la Lettura è quella giusta e va portata avanti”. “Tali risultati riempiono di orgoglio – aggiunge l’assessora all’Istruzione Teresa Giammarino – perché dimostrano la qualità del lavoro che le nostre scuole portano avanti ogni giorno e vedere due istituti teatini premiati a livello nazionale significa un grande orgoglio per noi – aggiunge la nota pubblicata. Continueremo a sostenere con forza la rete di scuole e associazioni che fanno di Chieti una città viva e che educa attraverso la cultura”. “Per noi è una grande soddisfazione – ha aggiunto la dirigente Maria Assunta Michelangeli –. La Scuola in Ospedale dell’Istituto Comprensivo 3, attiva nel reparto di Pediatria del Policlinico di Chieti, promuove la lettura anche tra i pazienti più fragili con letture ad alta voce, laboratori portati avanti dai nostri validi insegnanti – aggiunge la nota pubblicata. La nostra Biblioteca scolastica innovativa Baobab è il cuore di un progetto che intreccia lettura, creatività e inclusione e che trova nel Patto per la Lettura del Comune di Chieti un prezioso punto di raccordo tra scuole e associazioni – precisa la nota online. Questo riconoscimento premia il lavoro delle docenti e la vitalità culturale di una città che legge davvero”. “La Scuola in Ospedale di Chieti è una realtà unica in Abruzzo, attiva da quasi trent’anni – ha sottolineato il professor Francesco Chiarelli, direttore della Clinica Pediatrica del Santissima Annunziata e fondatore dell’iniziativa –. È un servizio che dà continuità didattica e umana ai bambini e ai ragazzi ricoverati, rendendo meno traumatico il periodo di degenza – viene evidenziato sul sito web. È un esempio concreto di collaborazione tra scuola e sanità, di cui siamo molto orgogliosi e che continueremo a sostenere – si apprende dalla nota stampa. Un riconoscimento, dunque, che celebra la cultura, la solidarietà e il valore educativo della lettura, con due istituzioni scolastiche teatine protagoniste a livello nazionale”. “Sono particolarmente felice per il risultato conseguito dal G.B. Vico – ha dichiarato la rettrice Paola Di Renzo –. Il nostro Convitto partecipa al Maggio dei Libri dal 2018 con progetti dedicati alla promozione della lettura – viene evidenziato sul sito web. Abbiamo quattro biblioteche, tra cui una settecentesca con volumi del Quattrocento, una presenza che ci consente di organizzare iniziative e promuovere libri e lettura con progetti ed eventi – precisa il comunicato. Il nostro obiettivo è costruire un’identità culturale unitaria e condivisa con gli studenti e la città”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 19, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it