lunedì, Dicembre 1, 2025
Chieti, L’assessore Pantalone su presentazione tappa del Giro d’Italia a Chieti: “È un orgoglio per la città avere la tappa”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 1° dicembre 2025 – Questa mattina, a Roma, è stato presentato il Giro d’Italia, uno degli appuntamenti più attesi e identitari dello sport italiano – recita il testo pubblicato online. In questa occasione è stata ufficializzata anche la tappa che interesserà anche Chieti – “Si tratta di una notizia che accogliamo con grande soddisfazione e orgoglio – così l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – . Siamo particolarmente felici che la partenza avverrà dalla rinnovata piazza San Giustino, uno dei luoghi più rappresentativi di Chieti, riqualificato dalla nostra amministrazione e restituito alla comunità con un nuovo valore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Vederla oggi protagonista di un evento di respiro nazionale è motivo di grande emozione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La scelta di Chieti come sede di tappa da parte di RCS e della Regione Abruzzo conferma e valorizza il lavoro che in questi anni abbiamo portato avanti sul fronte sportivo: investimenti negli impianti, sostegno alle attività, promozione di opportunità capaci di rafforzare il tessuto sociale e diffondere una cultura dello sport partecipata e inclusiva – Il passaggio della carovana rosa rappresenta inoltre una straordinaria occasione di promozione per il territorio, un’opportunità per mostrare la qualità delle trasformazioni realizzate e l’identità viva e autentica della nostra comunità. Sarà un momento speciale per tutta la città, per cui ringraziamo tutti coloro che hanno lavorato perché questo desiderio diventasse possibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Comune farà la sua parte, insieme alla sinergia istituzionale e sportiva che accompagna l’evento più iconico della storia competitiva del Paese”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it

 

