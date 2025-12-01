Chieti, L’assessore Pantalone su presentazione tappa del Giro d’Italia a Chieti: “È un orgoglio per la città avere la tappa”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 1° dicembre 2025 – Questa mattina, a Roma, è stato presentato il Giro d’Italia, uno degli appuntamenti più attesi e identitari dello sport italiano – recita il testo pubblicato online. In questa occasione è stata ufficializzata anche la tappa che interesserà anche Chieti – “Si tratta di una notizia che accogliamo con grande soddisfazione e orgoglio – così l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – . Siamo particolarmente felici che la partenza avverrà dalla rinnovata piazza San Giustino, uno dei luoghi più rappresentativi di Chieti, riqualificato dalla nostra amministrazione e restituito alla comunità con un nuovo valore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Vederla oggi protagonista di un evento di respiro nazionale è motivo di grande emozione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La scelta di Chieti come sede di tappa da parte di RCS e della Regione Abruzzo conferma e valorizza il lavoro che in questi anni abbiamo portato avanti sul fronte sportivo: investimenti negli impianti, sostegno alle attività, promozione di opportunità capaci di rafforzare il tessuto sociale e diffondere una cultura dello sport partecipata e inclusiva – Il passaggio della carovana rosa rappresenta inoltre una straordinaria occasione di promozione per il territorio, un’opportunità per mostrare la qualità delle trasformazioni realizzate e l’identità viva e autentica della nostra comunità. Sarà un momento speciale per tutta la città, per cui ringraziamo tutti coloro che hanno lavorato perché questo desiderio diventasse possibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Comune farà la sua parte, insieme alla sinergia istituzionale e sportiva che accompagna l’evento più iconico della storia competitiva del Paese”.

