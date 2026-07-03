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Cronaca

Chieti, Lega chiede telecamere nei punti critici per contrastare furti e risse

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La situazione della sicurezza a Chieti è fonte di preoccupazione per i consiglieri comunali della Lega, Mario Colantonio, Anna Lisa Bucci e Liberato Aceto. “A Chieti furti a ripetizione e risse. Sul territorio comunale la situazione sta diventando ogni giorno più preoccupante. C’è un problema sicurezza che va affrontato e anche subito. Chiediamo pertanto all’amministrazione comunale di intervenire, potenziando la rete di videosorveglianza. I cittadini non possono più aspettare”, affermano i consiglieri.

Colantonio, Bucci e Aceto sottolineano l’importanza di mappare le aree a maggior rischio come stazioni, parcheggi, piazze e zone della movida, e di installare nuovi impianti di videosorveglianza collegati direttamente con le forze dell’ordine. L’obiettivo è garantire una maggiore percezione di sicurezza tra cittadini e operatori commerciali, fornendo alle autorità strumenti concreti per la prevenzione e l’accertamento dei reati nel rispetto della normativa sulla privacy.

La Lega chiede che il tema venga inserito all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale e che siano valutate tutte le opportunità di finanziamento disponibili, anche a livello regionale e ministeriale. “La sicurezza non è un optional, ma un diritto dei cittadini”, concludono i consiglieri.

La proposta della Lega è finalizzata a rispondere all’emergenza sicurezza che si sta delineando a Chieti, con furti e risse che si verificano con troppa frequenza sul territorio comunale. La videosorveglianza appare quindi come uno strumento efficace per contrastare e prevenire tali fenomeni, migliorando la percezione di sicurezza e fornendo alle forze dell’ordine gli strumenti necessari per garantire la tranquillità dei cittadini.

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