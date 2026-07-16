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Cronaca

Chieti, LNDC Animal Protection sensibilizza sulla tutela degli animali: cosa fare in caso di cani e gatti abbandonati

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LNDC Animal Protection lancia la campagna per la tutela degli animali abbandonati

In estate aumentano i rischi per gli animali. I cittadini possono fare la differenza, ma è fondamentale sapere come agire e quali enti devono intervenire per legge. LNDC Animal Protection, associazione nazionale che si impegna per la difesa e la tutela degli animali, ha lanciato una campagna per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di intervenire in caso di animali vaganti, smarriti, feriti o abbandonati.

Non sempre un cane o un gatto solo è stato abbandonato: potrebbe essersi smarrito, vivere stabilmente sul territorio o essere seguito da volontari di zona. Per questo è fondamentale osservare il comportamento dell’animale e agire con prudenza. LNDC Animal Protection ricorda che i cittadini possono contattare volontari e associazioni locali per ricevere indicazioni preziose, ma è sempre necessario attivare la Polizia Locale o Municipale in caso di animali vaganti, smarriti o abbandonati, e i Servizi Veterinari ASL in caso di animali feriti.

L’abbandono di animali è un reato punito dalla legge, e LNDC Animal Protection vuole sensibilizzare sulla gravità di tali azioni. “Ogni estate riceviamo segnalazioni di animali abbandonati, feriti o lasciati vagare in condizioni di pericolo. Intervenire è fondamentale, ma bisogna farlo nel modo corretto”, sottolinea l’associazione.

LNDC Animal Protection invita i cittadini a non voltarsi dall’altra parte di fronte a un animale in difficoltà. Segnalare, insistere e attivare correttamente gli enti competenti significa dare una possibilità concreta a un animale che non può chiedere aiuto da solo. E ricorda che l’abbandono di animali è un reato grave che va perseguito.

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