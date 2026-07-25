Chieti, Presentazione del libro “Non viceversa. L’economia per le persone, i territori e la democrazia”

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 25 luglio 2026 – Ripensare il modello economico per rimetterlo al servizio del benessere umano, sociale e dei territori, ribaltando la logica neoliberista che costringe gli individui ad adattarsi passivamente al mercato – riporta testualmente l’articolo online. È questo il tema centrale del saggio “Non viceversa – si apprende dal portale web ufficiale. L’economia per le persone, i territori e la democrazia”, curato da Francesca Battistoni e Daniela Freddi (Luca Sossella Editore), che verrà presentato a Chieti martedì 28 luglio 2026 alle ore 18:30 in Piazza Gian Battista Vico (in caso di pioggia l’evento si sposterà al Museo Barbella). L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Chieti, vedrà la presenza della curatrice del volume Francesca Battistoni, economista sociale e CEO di Social Seed. Con lei dialogheranno: Giovanni Legnini, Sindaco di Chieti; Pierluigi Sacco, Professore di Politica Economica presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara; Simone D’Alessandro, Sociologo dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara; Ermanno Di Bonaventura, Vicepresidente del Csv Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’incontro sarà moderato da Cinzia Di Vincenzo, Consigliera comunale delegata alla Cultura – si apprende dal portale web ufficiale. Il saggio, che raccoglie i contributi di illustri esperti del panorama economico e sociale nazionale (tra cui Fabrizio Barca, Patrizio Bianchi, Enrico Giovannini e Laura Pennacchi), muove dai limiti evidenti del modello neoliberista attuale, accusato di aver accelerato le disuguaglianze e di aver dimostrato l’incapacità del mercato di autoregolarsi di fronte alle crisi della modernità. Di fronte a questo scenario, l’opera propone un ribaltamento di prospettiva in cui l’economia sociale cessa di essere considerata un semplice correttivo etico ex-post per sanare i danni del capitalismo, per affermarsi come una vera e propria forza strutturale e di politica industriale dei territori – “Sarà interessante confrontarsi con quest’opera, alla luce del fatto che Chieti vanta una solida tradizione ed esperienza nel campo dell’economia sociale e della cooperazione tra istituzioni e terzo settore – dichiara la consigliera Cinzia Di Vincenzo –. Il libro dimostra proprio come, attraverso il ruolo attivo di cooperative, associazioni e comunità locali, sia possibile innescare una sinergia capace di guidare le grandi transizioni ecologica, digitale e demografica – si legge sul sito web ufficiale. In questi “territori di mezzo”, spesso dimenticati dalle logiche di mercato, il welfare, la cultura e la sostenibilità energetica diventano i pilastri di un modello di sviluppo equo, che mette al centro il benessere delle persone”. La cittadinanza e la stampa sono invitate a partecipare –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it