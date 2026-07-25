Chieti, Rottamazione delle sanzioni al Codice della strada: in Giunta la proposta di delibera che sarà all’esame del Consiglio comunale il 29 luglio

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 25 luglio 2026 – La Giunta comunale ha varato la proposta di deliberazione relativa all’adesione alla cosiddetta rottamazione-quinquies delle sanzioni per violazioni al Codice della strada, che sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio comunale nella seduta del 29 luglio – riporta testualmente l’articolo online. La proposta riguarda i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 e consentirà ai contribuenti interessati di regolarizzare la propria posizione versando la quota capitale delle sanzioni, oltre alle spese previste dalla legge, beneficiando dell’abbattimento delle maggiorazioni, degli interessi di mora e dell’aggio, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale – si apprende dalla nota stampa. La ricognizione effettuata dagli uffici comunali e dalla Polizia locale ha individuato un residuo complessivo potenzialmente interessato dalla misura pari a oltre 9,1 milioni di euro, relativo alle annualità dal 2005 al 2019, di cui circa il 70% è rappresentato dalla quota capitale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Con questo provvedimento intendiamo favorire il recupero di crediti molto datati e, allo stesso tempo, offrire ai cittadini un’opportunità concreta per regolarizzare la propria posizione – dichiara il sindaco Giovanni Legnini – . È una misura che punta ad aumentare la capacità di riscossione dell’Ente che in questo momento è strategica nel percorso di risanamento dei conti comunali, com’è emerso anche dal confronto pubblico sull’argomento che abbiamo promosso con Ifel-Anci l’8 luglio scorso proprio a Chieti, chiamando Comuni ed enti del territorio a un focus con tributaristi ed esperti – aggiunge la nota pubblicata. Per i cittadini rappresenta un vantaggio, perché possono mettersi in regola con importi sostenibili – precisa la nota online. E uscire da contenziosi che richiedono tempi lunghi e costi ulteriori – precisa la nota online. Ora la parola passa al Consiglio comunale, chiamato ad esprimersi nella seduta del 29 luglio”. “Con la rottamazione andiamo a recuperare crediti che altrimenti rischierebbero di rimanere inesigibili: meglio incassare oggi la quota capitale evitando procedure lunghe e costose – aggiunge l’assessore ai Tributi Manuel Pantalone – . Si tratta di una misura di buonsenso che consentirà di ridurre il contenzioso, migliorare la capacità di riscossione e andare incontro ai cittadini – precisa il comunicato. Poiché questi crediti risalgono al periodo precedente al dissesto finanziario, la competenza è dell’Organismo Straordinario di Liquidazione, che ha già formalmente espresso il proprio favore ad avvalersi di questo importante strumento e, una volta che la delibera sarà approvata nel prossimo consiglio comunale, tutto questo sarà possibile”.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it