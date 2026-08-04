Chieti, SP 214 Filetto-Ari: da aprile strada a senso unico alternato. Lega chiede intervento urgente di Menna.

Da aprile, sulla Strada Provinciale 214 Filetto–Ari sarà istituito un senso unico alternato, regolato da un impianto semaforico provvisorio. La decisione ha scatenato non poche polemiche e preoccupazioni da parte dei cittadini e delle istituzioni locali, che denunciano disagi insostenibili e rischi per la sicurezza.

A far sentire la propria voce sono stati Luigi Libertini, consigliere comunale di Filetto, Claudio Carretta, consigliere provinciale della Lega, e Christian Burton, coordinatore cittadino della Lega di Ari. Questi ultimi chiedono un intervento immediato del presidente della Provincia Francesco Menna, per cercare di risolvere la situazione che si è venuta a creare.

Secondo quanto riportato dai rappresentanti politici, i cittadini, i lavoratori, le imprese e gli autotrasportatori della zona sono costretti ad affrontare ogni giorno rallentamenti, lunghe code e notevoli disagi sulla strada che rappresenta uno dei collegamenti principali tra l’entroterra teatino e la costa. Inoltre, la mancanza di manutenzione della vegetazione lungo la strada ha comportato un aumento del rischio di incidenti, specialmente nelle ore serali o in condizioni climatiche avverse.

“Non è più accettabile che un cantiere del genere si prolunghi senza fornire ai cittadini una tempistica certa per la conclusione dei lavori”, dichiarano i rappresentanti della Lega. “La pazienza del territorio è ormai esaurita e la situazione è destinata ad aggravarsi con l’avvicinarsi della stagione della vendemmia, che comporterà un aumento del traffico di mezzi agricoli e pesanti”.

Di conseguenza, i solleciti al presidente della Provincia Menna sono chiari: comunicare un cronoprogramma preciso, accelerare i lavori, provvedere al taglio della vegetazione che ostacola la visibilità della segnaletica e garantire condizioni di sicurezza adeguate fino alla riapertura completa della strada.

Il territorio dell’entroterra non può essere considerato una “zona di serie B”, sottolineano i rappresentanti politici. È necessario un intervento immediato per risolvere una situazione che sta penalizzando centinaia di cittadini e le attività economiche della zona. La Provincia ha il dovere di garantire infrastrutture sicure ed efficienti, e dopo mesi di disagi è giunto il momento di dare risposte concrete e tempi certi.