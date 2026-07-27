Consiglio Regionale, il comunicato. Ospedale Sant’Omero, Pepe: La maggioranza di governo scambia la propaganda con la realtà

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:27 luglio 2026 – 09:10- “Leggendo la nota congiunta firmata dai rappresentanti di maggioranza Rossi, D’Annuntiis, Gatti e Di Matteo, è curioso constatare come chi governa la Regione e la Sanità pubblica impieghi ben quattro firme per tentare di nascondere quello che i cittadini della Val Vibrata vivono ogni giorno sulla propria pelle – Definire “allarmismo” la legittima preoccupazione di un territorio che ha visto per mesi depotenziamenti, carenze di personale, liste d’attesa infinite e un futuro incerto per il proprio presidio ospedaliero non è solo un errore politico: è una vera e propria mancanza di rispetto verso gli utenti e gli operatori sanitari”, dichiara il consigliere regionale, Dino Pepe – “Sui presunti “meriti” e sulle ricostruzioni di comodo della maggioranza, sono i fatti stessi a ristabilire la verità. Se oggi l’Ospedale di Sant’Omero non subisce ulteriori scippi, il merito è unicamente delle proteste, della vigilanza del Consiglio, del Comitato e della mobilitazione dei cittadini – aggiunge la nota pubblicata. La politica dei corridoi regionali si muove soltanto quando si rende conto di non poter agire nel silenzio: chiamare “propaganda” il fiato sul collo che ha costretto la Regione a fare marcia indietro è solo un maldestro tentativo di girare la frittata – si apprende dal portale web ufficiale. È il caso di ricordare, soprattutto ai Consiglieri D’Annuntiis e Di Matteo, che c’era la loro firma sotto l’approvazione del Piano di riordino della Rete ospedaliera che prevedeva la “eliminazione” di due UOC dell’Ospedale Val Vibrata – viene evidenziato sul sito web. La trasformazione della UOC di Ginecologia e Ostetricia in UOSD, è il caso di ricordarlo, ha prodotto a Sant’Omero una diminuzione di 81 nascite: da 620 nel 2024 a 539 nel 2025” sottolinea Pepe “Inoltre, arrivare in estremo ritardo sugli atti aziendali e vantarsene come un successo di squadra dimostra una visione distorta della pubblica amministrazione – La realtà parla di un iter faticoso, rallentato e privo di una visione strategica d’insieme, andato avanti così finché la pressione politica e popolare non si è fatta sentire”, aggiunge il Consigliere – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Ancora, parlare di “sacrifici degli operatori” dopo averli lasciati per anni a coprire i turni in sottorganico, con risorse risicate e in strutture sotto costante pressione, è un’ipocrisia intollerabile – I medici, gli infermieri e gli operatori non si tutelano con i comunicati stampa celebrativi, ma con le assunzioni, la valorizzazione professionale e i servizi efficienti – Chiedere “scusa” e invocare “l’onestà intellettuale” sono concetti che la maggioranza regionale dovrebbe applicare prima di tutto a se stessa – Chiedano scusa loro ai cittadini della Val Vibrata e del resto dell’Abruzzo per la gestione della sanità di questi anni e per aver aumentato le tasse pur di coprire il buco finanziario da loro stessi creato, invece di rilasciare patentini di “buona condotta” politica – viene evidenziato sul sito web. La vigilanza sul presidio di Sant’Omero e la tutela del diritto alla salute per il nostro territorio non si fermeranno di certo di fronte a un comunicato propagandistico – aggiunge testualmente l’articolo online. Il lavoro di controllo, di denuncia e di proposta continua, nell’interesse esclusivo della comunità e non delle poltrone regionali”, conclude il consigliere Pepe – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it