Consiglio Regionale, il comunicato. Osservatorio Legalità, Prospero: “Attenzione alta su truffe anziani. Non lasciamoli soli”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Negli ultimi giorni, in diversi comuni abruzzesi sono stati segnalati nuovi tentativi di truffa ai danni degli anziani – aggiunge la nota pubblicata. Individui senza scrupoli si spacciano per dipendenti comunali e, con il pretesto di un rimborso del canone Rai, cercano di ottenere informazioni bancarie con l’obiettivo di sottrarre denaro alle vittime – Si tratta di un raggiro ben orchestrato, in cui i truffatori, attraverso chiamate telefoniche, cercano di conquistare la fiducia degli anziani per farsi comunicare le coordinate bancarie e prelevare indebitamente somme di denaro – È fondamentale ribadire che nessun Comune chiama i cittadini per erogare rimborsi e nessun dipendente pubblico chiede telefonicamente dati sensibili”. La denuncia arriva dal consigliere regionale, Francesco Prospero, presidente dell’Osservatorio sulla Legalità della Regione Abruzzo e indica le iniziative intraprese dall’organismo su questo tema: “L’Osservatorio sulla Legalità della Regione Abruzzo ha già avviato un’azione concreta per contrastare questo fenomeno, lavorando in stretta collaborazione con le Prefetture, le forze dell’ordine, i Comuni e Abruzzo Progetti – aggiunge la nota pubblicata. Le attività in corso prevedono: Campagne di informazione e sensibilizzazione nei Comuni per mettere in guardia gli anziani e i loro familiari da questi raggiri; percorsi di formazione digitale realizzati con Abruzzo Progetti, per fornire agli anziani strumenti utili a riconoscere e difendersi da queste truffe; un monitoraggio costante del fenomeno in coordinamento con Prefetture e forze di polizia, al fine di garantire una risposta rapida ed efficace alle segnalazioni; un rafforzamento degli strumenti normativi di tutela, con la proposta di legge per l’istituzione del Garante regionale per gli anziani, che avrà il compito di vigilare sulla sicurezza e sul benessere delle persone più vulnerabili, promuovendo politiche di prevenzione e sostegno”. “È importante adottare comportamenti prudenti per evitare di cadere vittima di questi raggiri – precisa la nota online. In caso di telefonate sospette – spiega Prospero, e fornisce i seguenti consigli: non fornire mai dati personali, bancari o codici di accesso – Nessun ente pubblico richiederà mai queste informazioni per telefono; non effettuare bonifici o pagamenti su richiesta telefonica – si apprende dal portale web ufficiale. Le truffe si basano sulla pressione psicologica per ottenere denaro in tempi rapidi; non aprire link inviati via SMS o e-mail da sconosciuti – Possono contenere malware o reindirizzare a siti falsi per sottrarre dati sensibili; diffidare di chiamate da numeri sconosciuti che insistono per ottenere informazioni – aggiunge la nota pubblicata. I truffatori spesso cercano di creare urgenza per non dare il tempo di riflettere; non dare seguito a richieste di rimborsi o pagamenti non verificabili – precisa il comunicato. In caso di dubbio, contattare direttamente il Comune o l’ente interessato; chiedere consiglio a un familiare o a una persona fidata – Parlare con qualcuno di fiducia prima di prendere decisioni aiuta a evitare di cadere nel tranello; segnalare immediatamente qualsiasi sospetto alle forze dell’ordine – Un intervento tempestivo può evitare che altri cittadini siano truffati”. “Proteggere gli anziani significa proteggere l’intera comunità. Con l’impegno congiunto delle istituzioni, delle forze dell’ordine e delle amministrazioni locali, possiamo costruire una rete di sicurezza sempre più efficace, garantendo ai nostri cittadini più fragili maggiore tutela e serenità. L’Osservatorio sulla Legalità della Regione Abruzzo continuerà a lavorare con determinazione affinché nessuno sia lasciato solo davanti a queste minacce”, scrive infine il Presidente dell’Osservatorio – riporta testualmente l’articolo online. (com/red)

