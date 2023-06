Consiglio Regionale, la nota. Marcovecchio: Regione attiva contro la peronospora

- Advertisement -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Le precipitazioni degli ultimi mesi hanno provocato ingenti danni alla produzione agricola in Abruzzo, a causa della proliferazione della peronospora, che sta distruggendo i vigneti – precisa il comunicato. Una situazione allarmante che ha portato alcuni Comuni a deliberare la richiesta dello stato di calamità naturale per i danni subiti dai raccolti ad opera della malattia fungina”. “Mi sono tempestivamente confrontato con l’Assessorato all’Agricoltura e gli uffici competenti, nonché con il Presidente della Commissione Agricoltura, che da subito si sono attivati per mettere in atto azioni per il monitoraggio e il contrasto della peronospora – viene evidenziato sul sito web. ” Lo afferma il Presidente della Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture” della Regione Abruzzo Manuele Marcovecchio in una nota – si legge sul sito web ufficiale. “Oltre ai danni causati dal maltempo, per i quali il Presidente Marco Marsilio – prosegue – ha già presentato la richiesta alla presidenza del Consiglio dei ministri per la dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio regionale, la priorità è quella di tutelare il duro lavoro portato avanti dai nostri agricoltori attraverso soluzioni incisive che la regione ha già intrapreso in tempi rapidi.” (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it