Consiglio Regionale: ultime news. Turismo, il presidente Sospiri sul progetto “Terme Popoli & Raiano”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “La convenzione odierna tra la città di Popoli Terme, le Terme di Raiano e l’Agenzia di Promozione del Turismo Sostenibile è un esempio dell’attività virtuosa del territorio regionale: Popoli ha saputo cogliere il significato e l’importanza del lavoro di promozione avviato dall’Agenzia e oggi ha intercettato anche la necessità di fare rete con Raiano – aggiunge testualmente l’articolo online. I frutti di tale collaborazione li vedremo presto tradotti in un grande ritorno di immagine e di indotto turistico”. È il commento del Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri in riferimento alla Conferenza stampa per la stipula della convenzione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “La Regione Abruzzo ha sostenuto il rilancio delle Terme di Popoli attraverso il proprio sistema di trasporto, con l’istituzione dei treni speciali turistici che collegano Roma a Popoli – ha ricordato il Presidente Sospiri -. Ovviamente, era talmente dominante la narrazione delle vicissitudini di quei luoghi, che storicamente erano prevalentemente industriali, e tutti ricordiamo la vicenda dei pozzi di Bussi, da suscitare la volontà del sindaco di modificare il nome stesso della città in Popoli Terme – Da quel momento è partita una fitta attività di consolidamento, lo abbiamo visto nell’accesso ai bandi per la ricostruzione, nella battaglia per l’accreditamento dei posti letto nella sanità, che ha permesso di sacramentare il primo investimento, tanto da aver ingenerato l’attenzione delle Terme di Raiano – recita il testo pubblicato online. E la convenzione stipulata ci consentirà di creare un importante hub di valore strategico nel turismo termale, che inizieremo a vedere con l’inaugurazione delle Terme di Raiano il prossimo 30 novembre”. (com/red)

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it