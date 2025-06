Consiglio Regionale. Zfu e Superbonus, FdI: risposte concrete per il rilancio dei territori colpiti dal sisma

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:– “La proroga della Zona Franca Urbana unita a quella del Superbonus per i Comuni del cratere rappresenta due misure decisive per accompagnare la rinascita dei territori colpiti dal sisma del 2016. È la dimostrazione della coerenza e dell’operatività del governo Meloni, unitamente al fattivo impegno dei parlamentari abruzzesi, verso le aree interne e le comunità più colpite – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ” Lo dichiarano il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, e la consigliera regionale Marilena Rossi – aggiunge la nota pubblicata. “La ZFU è uno strumento ormai consolidato che consente agevolazioni fiscali e contributive per imprese e professionisti che hanno scelto di restare o investire nel cratere sismico – aggiunge testualmente l’articolo online. A questa si affianca ora la proroga della detrazione al 110% per il Superbonus fino al 2026 per i Comuni colpiti, una misura tanto attesa quanto strategica, che fornisce nuove certezze per le famiglie e le imprese ancora impegnate nella ricostruzione e nella messa in sicurezza degli immobili – precisa il comunicato. Queste scelte, politicamente forti e tecnicamente ben calibrate, restituiscono fiducia e continuità al percorso di ricostruzione, rilancio economico e coesione sociale delle aree colpite”, concludono Verrecchia e Rossi – precisa il comunicato. (com/red)

