Crisi ASP 1, Pepe: Sindaci e sindacati chiedono risposte immediate e riforme strutturali

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:15 luglio 2026 – 08:48- Si è tenuta ieri, martedì 14 luglio, l’audizione in Conferenza dei Capigruppo, richiesta formalmente dal consigliere regionale, Dino Pepe, che ha visto il confronto tra la Regione e i sindacati, i Sindaci di Teramo, Nereto e Civitella del Tronto, e il Commissario dell’ASP 1, Roberto Canzio – riporta testualmente l’articolo online. “I primi cittadini del territorio – scrive Pepe – hanno chiesto a gran voce l’istituzione di un tavolo di lavoro permanente – recita la nota online sul portale web ufficiale. In quanto profondi conoscitori delle realtà locali, i Sindaci rivendicano l’importanza di partecipare attivamente alle decisioni sul futuro dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – si legge sul sito web ufficiale. Al centro del dibattito sono emerse due linee d’azione ben definite: 1. L’emergenza immediata (Il presente). La priorità assoluta è la tutela delle lavoratrici, dei lavoratori e delle loro famiglie, molte delle quali si trovano in estrema difficoltà anche solo nel pagare le utenze domestiche – A questa drammatica situazione si aggiunge la profonda apprensione delle famiglie degli ospiti, preoccupate per la continuità e la qualità dei servizi assistenziali – aggiunge la nota pubblicata. I Sindaci hanno sollecitato un intervento sostitutivo urgente da parte della Regione Abruzzo per sbloccare il pagamento degli stipendi arretrati – precisa la nota online. Sebbene l’Assessorato abbia assicurato lo stanziamento di circa 800 mila euro (attinti dai fondi FSC Covid) per coprire le mensilità nell’immediato, le organizzazioni sindacali continuano a esprimere forte preoccupazione per la tenuta dei pagamenti a partire dal mese di giugno; 2. La riforma strutturale (Il futuro). Il Presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ha accolto la proposta di un tavolo di confronto permanente, aprendo alla necessità di rivedere tariffe e accreditamenti per avviare una riforma profonda e un reale aggiornamento del sistema delle ASP. L’iter prevede ora di attendere l’esito del confronto tra i sindacati e l’Assessore Roberto Santangelo, per poi aggiornare il tavolo istituzionale la prossima settimana”. Il consigliere regionale, Dino Pepe, e il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, evidenziano come la gestione della crisi richieda un doppio binario d’azione inscindibile: risolvere l’attuale emergenza sociale e, parallelamente, avviare una riforma strutturale di lungo periodo – aggiunge testualmente l’articolo online. In entrambi i casi, la Regione Abruzzo viene individuata come l’unico interlocutore e il solo soggetto deputato a trovare soluzioni concrete – Pepe, che da anni segue da vicino la vicenda dell’ASP 1, è tornato a ribadire l’assoluta necessità di una risoluzione celere e definitiva – (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it