Crisi Idrica: controlli e sanzioni in Abruzzo e Molise

La prolungata siccità delle ultime settimane e la crisi idrica derivante hanno reso necessario l’intensificarsi dei consueti controlli svolti dai Carabinieri Forestali in ambito di polizia idraulica sull’intero territorio regionale, al fine di preservare le risorse idriche e gli ecosistemi acquatici – precisa la nota online. L’attività svolta anche in virtù degli accordi derivanti dalla vigente convenzione tra il MIPAAF e la Regione Abruzzo, a supporto del Genio Civile Regionale per il controllo dell’utilizzo della risorsa idrica e sull’occupazione di aree del demanio idrico fluviale – si apprende dalla nota stampa. E’ stata dunque avviata una campagna mirata sia all’accertamento di eventuali captazioni abusive della risorsa idrica in corsi d’acqua e di acque sotterranee – da parte di ditte o di privati – sia alla verifica del rispetto delle clausole e condizioni indicate sui disciplinari di concessioni rilasciate dalla Regione Abruzzo – Effettuati ad oggi 150 controlli, comminate 20 sanzioni amministrative per importi che vanno da € 4.000 ad € 40.000, accertate inoltre 6 violazioni penali riguardanti occupazioni abusive e violazioni della normativa urbanistica e paesaggistica – viene evidenziato sul sito web.

