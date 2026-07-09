Crisi idrica, D’Incecco: Dal MIT 190 milioni per l’Abruzzo, investimenti strategici per il futuro

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:09 luglio 2026 – 18:20- “Lo stanziamento di 190 milioni di euro destinato all’Abruzzo per finanziare 18 interventi nel settore idrico rappresenta una notizia di grande importanza per il nostro territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Si tratta di risorse che consentiranno di ammodernare le infrastrutture, ridurre le perdite della rete e rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti idrici, offrendo così risposte a cittadini, imprese e comparto agricolo”. Lo sottolinea Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale della Lega, commentando quanto emerso oggi dalla cabina di regia sulla crisi idrica convocata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini – precisa il comunicato. “La gestione della risorsa idrica – prosegue – non può essere affrontata soltanto nelle situazioni di emergenza, ma richiede programmazione, investimenti e una visione di lungo periodo ed è quello che sta facendo il governo – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli oltre 6 miliardi di euro già programmati a livello nazionale, ai quali si aggiungeranno ulteriori 1,7 miliardi di investimenti, confermano che la priorità è rendere il sistema idrico più moderno, sicuro ed efficiente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per l’Abruzzo i 18 interventi finanziati dal Mit rappresentano un’opportunità concreta per migliorare la qualità del servizio, limitare gli sprechi e per garantire una gestione più efficace di una risorsa preziosa”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 18, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it