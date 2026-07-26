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David Jonsson: il nuovo T’Challa in Black Panther

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In queste ore, il nome di David Jonsson è al centro dell’attenzione online, in cima ai top trend dei motori di ricerca. La notizia riguarda il prossimo film Marvel ‘Black Panther 3’, annunciato da Ryan Coogler al Comic-Con. Jonsson interpreterà il ruolo di T’Challa II, figlio del celebre personaggio interpretato da Chadwick Boseman. Il film, previsto per dicembre 2028, promette di essere un’opera di grande impatto girata in grande formato. Un’attesa che coinvolge appassionati e critica, pronti a scoprire come il talentuoso attore darà vita a questo nuovo personaggio dell’universo Marvel.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti sull’argomento, è possibile consultare le fonti online disponibili, per rimanere aggiornati sulle ultime novità legate a questo progetto cinematografico molto atteso.

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